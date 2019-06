"No debemos permitir una mirada ideologizada en algo como la vida"

Por Luis Caraballo

Leandro Rodríguez Lastra es médico ginecólogo de la provincia de Río Negro y fue declarado culpable por no realizar la interrupción de un embarazo en una menor de 12 años y ahora espera su condena.

¿Cómo lo recibieron en Jujuy?

Estoy muy contento con el recibimiento. La gente es muy afectuosa, muy cálida y hay una dirección al pensamiento en cuanto a la idea de la protección de las dos vidas. Así que es un entorno muy amable y estoy muy orgulloso de que se me reciba así y a la vez muy agradecido por este recibimiento.

En la provincia también hay una división de dos posturas. ¿Cómo analizó el caso de la niña que se le practicó una cesárea en el Hospital Materno Infantil?

Fue un golpe muy duro al conocer el desenlace de ese caso. Francamente me sorprendió mucho la resolución y el fundamento, la verdad que fueron bastantes duros, insisto, en que hay un punto en que ya la opinión de uno no puede opinar si no conoce. Habrá ocurrido algo que haya justificado esa conducta médica, pero no fue lo que trascendió y al no haber sido lo que trascendió uno queda muy dolido con esta situación.

¿Cómo encuentra también su provincia, Río Negro, particularmente con el caso que lo tuvo a usted como protagonista habiendo posturas a favor como en contra?

La provincia de Río Negro no es ajena a lo que es el resto del país. Las posturas abortistas más críticas son las que contemplan lo que pasó en mi caso particular. Fue un caso bastante difícil pensar que uno recibe en una guardia a las ocho de la noche a una paciente que trae una ambulancia de otro hospital, que esta paciente está con suero, medicación y que uno tiene que tomar una determinación, es muy difícil criticar una situación así. Primero, sin el conocimiento de la conducta médica y en segundo lugar cuando la óptica se tiñe desde una ideología. Si uno sale de esta ideología seguramente que puede entender cuál es la otra parte, la otra campanada, y podrá llegar a una reflexión más sensata. Por lo tanto no me siento tan dolido por las opiniones contrarias a mi conducta. Insisto, no escapan a lo que es el promedio de las opiniones que en su gran mayoría carecen de un fundamento más que el ideológico.

Nuevamente se presentó el proyecto de interrupción legal del embarazo, ¿qué postura tiene respecto de esa presentación, teniendo en cuenta que estamos en año de elecciones?

La lectura es que no deja de sorprenderme. La Legislatura ya ha dado su opinión, la población ha dado su opinión respecto de estar contraria a esta determinación, así que considero que la lectura que se hace es simplemente mantener la discusión en el tapete para continuar con la discusión. Insisto, una discusión que ya fue hablada y que en la medida que bien se dice ahora hay elecciones, será el rol de cada uno como ciudadanos de llevar a las bancas de legisladores a gente provida que defienda la vida, gente que defienda los mismos intereses que se siguen defendiendo hasta ahora que es defender las dos vidas.

¿Cómo sigue, hasta el día de hoy, su situación judicial sabiendo que fue declarado culpable en el caso que practicó?

Yo he sido declarado culpable y ahora falta la condena que se hace en un juicio breve, que se llama juicio de cesura, que tiene fecha para ahora en julio y a partir de ahí tenemos un plazo para realizar las apelaciones que seguramente vamos a hacer uso de ese derecho.

¿Qué lo motivó a llevar adelante la cesárea que realizó en vez de un aborto no punible?

Lo que sí, lo que me llevó a hacer eso con el ingreso de la paciente fueron dos cosas elementales: la salud de la paciente, que no estaba bien y lo avanzado del embarazo. Que iba a nacer un niño que iba a morir afuera del vientre de su madre lo que ya no configura un aborto. Cuando un bebé muere fuera del vientre de su madre no es un aborto. Esa fue mi motivación, primero estabilizar a la paciente, segundo evitar que se muera el chico fuera de la panza y esto derivó en que los días subsiguientes al ingreso de la paciente a la guardia la misma fuera abordada por todo el equipo de ginecología. Todos opinábamos lo mismo, cuando se le pidió la opinión a la Dirección opinó lo mismo, el Ministerio de Salud opinó lo mismo, así que, en definitiva tan equivocado el punto de vista médico no estaba porque todos apuntaron a la misma dirección y el resultado es que hay un niño de dos años que está viviendo en una familia adoptiva y la madre en seguimiento porque es un caso delicado pero está estudiando y en buen estado de salud.

¿Hay vida desde la concepción?

Biológicamente hay vida desde el momento de la concepción. Cuando se unen dos gametos y forman un ser genéticamente distinto al hospedero biológicamente ya se habla que es una vida distinta a la madre o al padre. Eso es lo que es el argumento fundamental de la ciencia, después las distintas lecturas que hacen cada uno simplemente son subjetivas, filosóficas, miradas filosóficas, sociológicas, legales. Son distintas miradas y nosotros somos médicos, nos formamos en un ámbito académico científico y debemos responder a esto. No debemos permitir la intromisión de una mirada subjetiva o ideologizada en algo tan delicado como la vida.

Y el valor del juramento hipocrático que tienen como médicos...

Eso definitivamente. Eso ya tiene 2.500 años. El juramento que estableció en su momento Hipócrates y que tuvo algunas modificaciones básicamente la línea es la misma, el respeto hacia nuestros maestros, el respeto hacia nuestros pares, el respeto hacia el paciente, el respeto a la salud y el respeto a la vida desde el momento de la concepción.

¿Qué le diría usted a esta provincia que mostró una postura a favor de las dos vidas?

En principio, estoy muy agradecido a la provincia. He notado con mucha sorpresa algo que se da y no en muchos lugares del país, así que está muy bueno que sigan en esta postura y lo fundamental es que esto no se termine con declarar a la provincia provida. La lucha es permanente, y no se trata de una lucha armados hasta los dientes. Es una lucha ideológica, es una lucha en donde uno tiene que seguir opinando y alzando la voz. Nuestro poder como pueblo es el voto, entonces, metamos en las urnas aquellos políticos provida, aquellos que no se deciden en tomar alguna determinación, bueno, quedarán al margen. Y aquellos que son provida, los invito a unirse en pos de una causa que nos va a beneficiar a todos como sociedad y nos va a beneficiar fundamentalmente desde el valor que se le da a la vida aquí en Jujuy y en toda la Argentina.