Amplían el programa a unidades importadas

El Gobierno nacional amplió ayer los descuentos para las ventas de autos del plan "Junio 0 km" a las unidades de todas las empresas y marcas importadoras del país, informó el Ministerio de Producción y Trabajo.

El secretario de Industria, Fernando Grasso, fundamentó la ampliación del plan en que se están obteniendo "buenos indicadores en los primeros días de la implementación del programa y con esta novedad se amplía la oferta a todo el sector".

Una vez que las empresas importadoras especifiquen los automóviles livianos alcanzados por la ampliación de la medida, se podrán adquirir en los próximos días en todos los concesionarios oficiales del país, informó el Ministerio en un comunicado.

En la provincia de Jujuy

En diálogo con El Tribuno de Jujuy un gerente de venta de una de las concesionarias de esta provincia informó que esta ampliación está apuntada a "marcas emergentes que hay hoy en el mercado chino que son mucho más económicas y que al ser importadas quedaron fuera del plan". Y agregó que esta ampliación es la respuesta a la petición de un grupo de aproximadamente 15 representantes de terminales en Argentina.

El presidente de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara), Ricardo Salomé, expresó que "durante el fin de semana habíamos manifestado cómo el programa "Junio 0 km" significó un cambio de tendencia importante para el sector".

El empresario señaló que el público volvió a los salones de ventas y que hubo un aluvión de consultas por internet que "ya está impactando en el promedio diario de patentamientos".

Salomé agregó que "la novedad de que más modelos van a ser parte de este estímulo, que va a profundizar el proceso de reactivación, y son propuestas que acercamos, ideas que las autoridades generosamente analizaron, y que hoy ya nos hacen estar esperanzados con un segundo semestre distinto, creciendo".

Por su parte, Hugo Belcastro, presidente de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores en Argentina (Cidoa), indicó que "este tipo de medidas inyectan dinamismo en el mercado y multiplican las ventas para todo el sector".

A las bonificaciones del programa, la ciudad y la provincia de Buenos Aires decidieron sumarle la exención del impuesto a los Sellos hasta fin de mes, para favorecer aún más la comercialización de autos.

En las provincias de Córdoba y Buenos Aires, donde están radicadas las más importantes automotrices, esperan que el plan pueda hacer reducir el gran stock acumulado en las terminales locales a través de este plan.

No obstante, fuentes empresariales estiman que con este plan de "apenas un mes" se puedan hacer reducir tanto el stock como para detener el plan de suspensiones que afecta el sector y reiniciar la producción de autos.

Expectativas para julio por cifras de patentamientos

Con la implementación del programa “Junio 0 km” se busca remontar la situación del mercado automotor de la Argentina por lo que se espera con grandes expectativas las cifras que publicará en julio referidas a junio la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Cabe recordar que el patentamiento de autos en mayo se desplomó más del 60% en la provincia de Jujuy.

En el mes de mayo se registró una fuerte caída en los patentamientos del 63,8% según comparación interanual, según el relevamiento de Acara.

Cuando en mayo de 2018 se patentaron 1.362 unidades en mayo de este año se concretaron sólo 493, es decir que se vendieron 869 unidades menos.

Este porcentaje, además de superar a la media nacional que fue de 56 %, ubica a Jujuy entre las cinco provincias con más caída en las ventas antecedida por Chaco, Tucumán, Corrientes y La Rioja.

Las cifras también son negativas para la comparación mensual que arrojó una baja del 9%. Es que en abril se vendieron 542 unidades y en mayo 493, lo que da un total de 49 automóviles menos.

No es nuevo decir que las concesionarias de automóviles están pasando por una mala situación. Las ventas, concretadas tanto por planes de ahorro como por venta directa, actualmente se ven afectadas casi en igual proporción, cuando hace más de un año atrás los planes eran los más rentables.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy el asesor comercial de una concesionaria ubicada sobre la colectora de ruta nacional 9 dio cuenta de esta situación. “En nuestro caso hubo una merma muy importante en las ventas teniendo en cuenta que para esta fecha pero del año pasado teníamos un objetivo de 240 planes de ingreso y en mayo de este año llegamos a los 90”, comentó.

También reveló que desde noviembre de 2018, con los ajustes de precios y dificultades en los financiamientos, es que se empezó a sentir el quiebre en el sector que repercutió de forma directa en el número de ventas, el mantenimiento de la cartera de clientes y la continuidad del personal que trabaja en esa concesionaria.

Pese a que el panorama todavía no se ve muy próspero en cuanto a las operaciones cerradas a través del programa “Junio 0 km”, las concesionarias jujeñas no pierden la esperanza de que este incentivo repunte las ventas en la provincia y ponga un poco de equilibrio en este sector que se puede considerar entre los más afectados.