Congelan los precios para poder potenciar las ventas

Los locales que se encuentran ubicados en las galerías comerciales del centro de la ciudad también sienten la crisis por las bajas ventas y poca clientela. Prevén tener un mayor movimiento de gente que se acerque en estos días previos al Día del Padre y por ello congelaron sus precios para ser tenidos en cuenta a la hora de solicitarlos como opción.

Hasta el momento, en varios locales, solamente se acercaron personas para consultar los precios que se tienen disponibles.

Es que muchas veces estos lugares son elegidos por la gran diferencia de precios que tienen y pueden presentar respecto a los locales que se encuentran sobre las veredas. Si bien, ellos ofrecen calidad, pagan impuestos y alquileres, estos lugares son la primera opción para las compras de regalos.

Cabe mencionar que estos puestos de venta se mantienen abiertos durante todo el día en horario corrido. Para esta fecha mantendrán la misma modalidad. Los elementos por los cuales se destacan en su venta son de tamaño chico. Como llaveros, billeteras, termos, kits de pesca, entre otras cosas, son las que se buscan para obsequiar en estos pequeños comercios.

En diálogo con este matutino, Graciela Torres, encargada de un local en un paseo de galerías, mencionó que "los precios, dentro de todo, están accesibles. Los que tenemos están entre cosas chiquitas. Tenemos vasos, tazas, y en su mayoría lo que más llevan son los equipos deportivos por los padres que son fanáticos del fútbol, esos salen sí o sí, porque son muy aficionados a sus equipos".

"En el Día del Padre, dentro de todo, en mi local, por ahora no tenemos tanta venta como años anteriores, pero sí preguntan. Yo creo y tengo la expectativa de que en estos días que faltan va a salir bastante porque mucha gente ya nos aseguró que volvía porque los precios son accesibles en cuanto a la venta en general. Este local se mantiene porque bajamos los precios justamente para que se mantenga la venta", añadió la comerciante.

Estos comercios se ven en la necesidad de estar pendientes de lo que busca la gente para poder vender y obtener una ganancia. Sin embargo, existe la necesidad de tener buena calidad en las cosas que traen para ofrecer y que la gente seleccione no sólo por el precio en el que se encuentran.

"Tratamos de mantener y traer cosas de buena calidad y de bajos precios que el cliente pueda seguir satisfaciendo sus necesidades y pueda seguir comprando y que no bajemos la venta que eso es lo importante. Siempre tuvimos la particularidad de vender los últimos tres días, jueves, viernes y sábado, ya sea el Día del Padre u otra fiesta que se hace. Por ahora tenemos horario comercial, pero creo que mañana van a decidir como todos los años horario corrido", resaltó Torres.

Pocos pedidos

Otra de las cosas que se tiene en cuenta a la hora de regalar a los padres por su día son platillos dulces como: torta, tarta y masas. Aunque para la ocasión ya indican que no hay muchos pedidos porque lo dulce no es muy buscado, se preparan bandejas de desayuno y picadas especiales.

Para eso se debe tener en cuenta que el costo de la materia prima, la dedicación en el tiempo del trabajo y el valor de los servicios para preparar un emprendimiento propio son las cosas que se tienen en cuenta para poner un precio final y recuperar lo invertido a fin de seguir creciendo como iniciativa económica. Sin mencionar que a eso se debe que es difícil pensar en alquilar un local para funcionar.

Gisela Chávez, pastelera independiente, indicó que “una torta de aproximadamente dos kilos vale $ 600, depende del modelo y el relleno. Yo me manejo mucho por las redes sociales, todavía no me llegó ningún pedido porque siempre es a último momento, más para los papás, aunque no son mucho de lo dulce. Se vende mucho más para el Día de la Madre”.

“Ahora lo que están pidiendo mucho son desayunos salados y bandejas de picada, eso se puso de moda. Lo que son tortas o cupcakes no están saliendo nada. Yo las bandejas las estoy vendiendo a $ 600 y se les pone fiambre. La venta bajó un montón, más que nada por la competencia desleal porque el precio que se ofrece es más bajo, la gente está buscando precio y no calidad, por cómo están las cosas”.

En los últimos cuatro años la caída acumulada ya llegó al 20%

Como resultado de la recesión de la economía que tuvo el país en general y la provincia en particular para las fechas de celebración y masiva compra, las ventas por el Día del Padre en los últimos cuatro años acumulados cayeron un 20% aproximadamente.

Esta cifra está compuesta por los montos de los años que fueron registrados por las ventas en idéntico festejo. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) en el 2015 cayó un 3,1% , en el 2016 cayó un 7,5%, en el 2017 bajo un 3,6% y en el 2018 un 6,4%. Siendo el 2017 el año que más baja tuvo.

Una semana después de las compras realizadas por esta fecha se conocerá el porcentaje de las ventas que se dieron.

Sin embargo, las expectativas no son las mejores debido a que el consumo mismo, en general y por índices que fueron difundidos por el mismo Gobierno nacional, está cayendo exponencialmente.

Año tras año este número indica y muestra cuanto la gente genera el círculo económico de comprar, los comercios recuperen su ganancia y puedan mantener los puestos de trabajo en el rubro.

A eso hay que añadir que los últimos números que también difundió la misma cámara es que las ventas minoristas cayeron un 14% en el mes de mayo.

Las expectativas de los comerciantes jujeños es que durante estos días la gente compre en particular por lo inminente del Día del Padre y que la actividad económica de los comerciantes no se caiga.

Promociones

Muchos locales tienen en sus vidrieras la identificación respecto de las distintas promociones que se ofrecen.

Desde cuotas sin interés por compras con tarjetas de crédito, descuentos de entre el 20 y 40% por el pago de contado y con efectivo son los principales ítems para reactivar las compras en los distintos locales de la ciudad de San Salvador de Jujuy y el interior.

Días atrás, el Gobierno nacional relanzó el programa “Ahora 12” para incentivar las compras en cuotas.

Las mismas puede hacerse por compras físicas, es decir presenciales, y también por internet.

Desde la Defensoría del Consumidor recuerdan que las compras en internet tienen que ser bajo las páginas que tienen el ordenador “https://” y no “http://”, en tanto la llegada del pedido tiene que ser en buenas condiciones.