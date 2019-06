"Seguir insistiendo con el tema del conductor alcoholizado"

Desde su creación, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) lleva atendiendo a más de 500 mil personas a través de sus diferentes bases operativas, trabajo que es llevado a cabo gracias al equipo administrativo y operativo integrado por 336 personas.

Días atrás, el Same celebró el décimo sexto aniversario de creación con un acto realizado en su sede ubicada en la exterminal de ómnibus, en donde también se habilitó un call center para la atención de urgencias. El Tribuno de Jujuy dialogó con la directora general, Sonia González, para conocer cuáles son las emergencias a las que asiste, operativos y recomendaciones que debe tener en cuenta la comunidad.

Asimismo, explicó que la operatividad que lleva a cabo el Same se realiza con guardia de 24 horas distribuidas en 8 bases y 5 Unidades Sanitarias de Emergencias, USE y, actualmente cuenta con 27 ambulancias distribuidas en toda la red sanitaria.

De esta manera, el organismo atiende por un lado emergencias, que se define como una situación de riesgo, donde se debe actuar de manera rápida para que el paciente no pierda la vida. Por otro lado, socorre urgencias que, si bien no se presenta un riesgo inmediato de vida, se debe atender la situación para evitar que se torne grave.

Los casos de asistencia que generalmente suelen presentarse, mencionó González, están vinculados a los cambios climáticos que afecta a aquellas personas que se encuentran en situación de calle, también a personas que consumen alguna sustancia o bebida alcohólica.

Respecto a los accidentes domésticos, los más frecuentes se dan en menores de edad durante el período vacacional. Mientras que generalmente todos los días y mayormente los fines de semana se presentan accidentes de tránsito, "donde se ve involucrada la moto que es manejada por personas jóvenes y sobre todo cuando no utilizan los elementos de protección", sostuvo la directora.

Señales a tener en cuenta

Las ambulancias y otros vehículos de asistencia sanitaria son considerados como vehículos prioritarios, al igual que los de policía, por lo tanto tienen prioridad de paso respecto a los demás vehículos y usuarios en la vía pública cuando estén en servicio de urgencia tanto público como privado. Cuando una ambulancia utiliza el código rojo, es decir que circula con baliza y sirena, es porque se dirige a una emergencia. "Cuando hay una sirena es porque necesitamos llegar a algún lado, en nuestro caso concretamente a salvar una vida, esa es la diferencia con otros efectores, por lo que le pedimos a la gente prioridad para que la ambulancia continúe el paso", precisó González.

Es fundamental la educación vial en todas las personas

El Same maneja semanalmente estadísticas de los diferentes siniestros viales que se producen en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre las principales causas de atención y reducir estos casos.

En este sentido, el año pasado los datos no eran alentadores dado que había una alta tasa de siniestralidad acompañada por un número importante de personas que padecían accidentes graves (con secuelas) a lo que se le sumaba un elevado índice de personas jóvenes que fallecían en estos casos.

Ante esta crítica situación en la provincia se implementó la Ley de “Tolerancia Cero de Alcohol y Estupefacientes para Conductores” y a partir de su vigencia los casos de siniestros viales fueron en descenso, tanto las muertes por siniestros y los eventos graves.

Asimismo, la directora del Same, Sonia González, resaltó que pese a que las estadísticas eran favorables, en las últimas tres semanas hubo un ligero aumento de accidentes viales, respecto a la misma semana del año anterior.

En este contexto resaltó la importancia de la educación vial en las personas. “Hay que seguir insistiendo con el tema del conductor alcoholizado, cuesta creer que la gente no entienda y que incumpla la ley por lo que debe pagar montos importantes. Hay que seguir trabajando para que de alguna manera se ponga en práctica que el conductor que maneja no debe tomar bebida alcohólica”, finalizó.