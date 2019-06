Bajó el secuestro de motos en los últimos meses

En la Dirección de Tránsito Municipal se registró una sensible baja en el secuestro de motos en las últimas semanas, y pasó de un promedio de 50 a 10 por día. La moto para muchos es el transporte que les permite ahorrar frente al gasto de cuatro viajes diarios al trabajo.

"Si hablamos de hace dos o tres meses, se demoraban un promedio de entre 50 y 60 motocicletas por día. Al día de la fecha, en los últimos controles que estuvimos realizando desde la Dirección de Tránsito, se procedió a la demora de entre 10 y 7 motocicletas por diferentes motivos, así que estamos viendo que los conductores están acatando y bajó el promedio de motos demoradas", precisó Fernando Frías, director de Tránsito municipal.

Explicó que desconocen los motivos o si han comenzado a prever de contar con la documentación y cascos. Sin embargo, se puede inferir también el significativo costo que resulta recuperar la moto una vez que fue demorada.

Sucede que se les requiere el carné de conducir, cédula, seguro, y el casco de seguridad, que debe usarlo el conductor y acompañante.

FERNANDO FRÍAS, DIRECTOR

Es que la demora de las motos se hace por distintos motivos, ante le falta de documentación del vehículo o del conductor, el carné de conducir o la chapa patente del vehículo; y si no usa casco de seguridad.

No obstante, también se controlan elementos de seguridad, espejos retrovisores, luces funcionando, dominio, de modo que la moto debe estar en buen estado para circular. Un agente de tránsito explicó que algunos se enojan porque tienen papeles y casco, pero la moto está con faltas o sin chapa patente.

Una vez demorado el vehículo se lo traslada al corralón municipal, y pueden retirarlo siempre que hayan regularizado la falta por la que se les retuvo. Si les falta el carné deben gestionarlo, e igual si le falta la documentación del vehículo para presentarse en el Juzgado de Faltas.

En tanto, las multas varían según la infracción, y si el conductor es reincidente. De igual modo, deben pagar el acarreo de la moto al corralón municipal de 1105 pesos, mientras la estadía ronda los 315 pesos por día, establecido por ordenanza, con lo que el monto crece según el tiempo que tarde el propietario en reunir los requisitos que no tenía.

Quizás sea ése el motivo por el que muchas personas no regresan a buscar sus motocicletas, pese al valor de una moto en el mercado es desde 20 mil pesos.

"En el Corralón tenemos un promedio de 700 motos que no las retiran, están en canchón municipal a la espera de que sus propietarios vengan a regularizar su situación", precisó el director de Tránsito. Hay algunas que aseguró están entre 5 y 7 años, pero dijo que desconoce por qué sucede y que sólo siguen el procedimiento, actas de infracción o demora preventivas y aclaró que no son secuestros por lo que el municipio no puede venderlas.

Otra de las causas de infracción pero no de demora es la cantidad de personas que llevan, se les hace bajar al resto de los ocupantes y le labran un acta. Y es que está prohibido que circulen con más de dos adultos, y no pueden llevar bebés o niños muy chicos. También se los demora en controles de alcoholemia, pero no hubo en últimos controles, sí autos.

Rinden más, según testimonios

El boleto de colectivo en esta capital cuesta 17,10 pesos, por lo que un trabajador que debe cumplir horario comercial debe gastar 68,40 pesos y que por 20 días, suponiendo que trabajen de lunes a viernes, gasta por persona 1.368 pesos. Según la consulta a conductores que realizó El Tribuno de Jujuy, la moto les rinde más sobre todo a quienes viven fuera de la ciudad. Si bien a simple vista la diferencia no es significativa, la ventaja pasa por el tiempo que se ahorran de espera del colectivo y el viaje largo. El seguro sale desde 250 pesos en adelante, y asciende según el riesgo que cubre. “Por día yo hago 30 kilómetros, vivo casi llegando a Reyes, cargo por día y medio 100 pesos. Vengo dos veces al día, y otras veces a comprar o alguna urgencia, y el tanque lleno me dura una semana, sale 550 pesos. Prefiero usar más la moto, es más ágil, rinde, a veces vengo con mi señora”, explicó Leonel Ramos. Consideró que el factor negativo del uso de la moto son las rutas peligrosas y el frío. “Trabajo mañana y tarde, voy Río Blanco, y llegar a la parada del colectivo son 20 minutos, esperar media hora y llegar más tiempo, en moto llego en 20 minutos”, dijo Hernán Colqui, quien carga 200 pesos por semana. En tanto, Antonio Arismendi coincidió: “yo lleno el tanque los lunes $120, y ando hasta el jueves, conviene la moto para llegar temprano, ya que vivo en Alto Comedero.

El costo del seguro

El costo del seguro es bajo. Frente al Edificio “9 de Julio” (ex4 de Junio) una oficina ofrece varios seguros, y allí una promo de Liderar de $490 por 4 meses, o $185 mensuales. “Es el básico que pide Tránsito para circular, daños contra terceros, ya sea vehículo, propiedad o persona”, explicó Gabriela, encargada. Otros contratan para grúa de $220, por robo 500 pesos, y varían poco en las distintas empresas de seguro. En tanto, Claudio Martínez explicó que la moto le sirve para trabajar y está todo el día, pero desconoce el costo. “En lo personal tengo moto y bicicleta. La moto es más rendidora pero mucho más peligrosa que el auto, hay gente que no entiende acá en Jujuy cómo deberíamos andar, se ve en la calle cuatro o tres personas en una moto sin casco y se torna peligroso andar en moto”, dijo el consultado.