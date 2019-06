El sueño de "Nachito", un robo y también una ayuda

"Nachito" Catacata es un pequeño de 11 años que junto a su familia vive en un asentamiento de Los Molinos, el niño se hizo conocido por un video que se viralizó en las redes sociales en el que contaba que su sueño es conocer a Marcelo Tinelli.

El viernes le robaron a su madre una garrafa que ellos necesitan para trabajar, pero tras darse a conocer el caso de la familia que vive en situación de pobreza, una persona muy solidaria les donó otra.

El hecho ocurrió ayer, antes que la familia se dirija, como lo hacen todas las mañanas, hacia el lugar donde llevan su carrito para vender empanadas, pizzas, sandwiches y comidas dulces.

Ocurrió en un momento

Según Analía, madre de "Nachito", los delincuentes aprovecharon que ella dejó su carrito afuera por un momento, porque ingresó a su vivienda a amamantar a una de sus pequeñas.

En esos minutos que el carro quedó afuera, dos malvivientes a bordo de una motocicleta se llevaron la garrafa que ellos tanto necesitaban causándoles mucho dolor ya que su único sustento económico pasa por esa venta de alimentos.

"No escuché cuando la robaron, sólo los vi cuando se iban en la moto. Por eso no pude hacer nada, pero gracias a Dios un diputado nos donó la garrafa", mencionó Analía Catacata, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

"Me quedó mucho miedo después de ese robo, y una sensación fea porque hay muchos asaltos en esta zona. Yo no tengo ventanas y no sé cómo asegurar mi casa. Ya no estamos tranquilos, ojalá haya más presencia policial", añadió.

Ellos se ubican de lunes a lunes en la rotonda de Los Molinos, pasando el cementerio Jardín Del Castillo, frente a la garita de la Virgen del Rosario que se encuentra allí, para vender las ricas comidas que Analía y su madre preparan. Por la tarde también venden en el parque Xibi Xibi.

Cabe mencionar que viven en situación de pobreza y precisan colaboración. Los que quieran ayudar pueden hacerlo mediante los números 388 429-4427 o 388 466-3148.

El sueño de "Nachito"

A fines del año pasado, se viralizó un video del niño en donde le pedía a Marcelo Tinelli poder conocerlo ya que ese es su sueño.

En el video, el pequeño dice que "quisiera que este video se haga viral, mi sueño es conocer a Marcelo Tinelli, que la gente me ayude".

Al respecto, su madre sostuvo que "él me pidió una bicicleta pero yo no tengo dinero para comprarle una y me dijo que quería conocer a Marcelo Tinelli, por lo menos que lo salude. Me haría muy feliz que mi hijo cumpla ese sueño".

Al tiempo de viralizarse el video recibió la respuesta del conocido conductor que le dijo que lo recibiría en Buenos Aires pero lamentablemente la familia no cuenta con los recursos para que viaje.

"Estoy conmovido, se llama Nachito, es de Los Molinos, Jujuy. Ayuda con ese carrito a su mamá a vender pizzas caseras. Su sueño es conocerme y que lo ayudemos con algunas cosas en su humilde casa. Lo quiero conocer ya", había publicado Tinelli desde su cuenta de Instagram. El niño, todas las mañanas, ayuda a su madre y a su abuela empujando el carrito hacia el lugar en el que venden empanadas.