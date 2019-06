No afectó la atención a los pacientes críticos

Un Día del Padre deslucido por el impacto del colapso energético de ayer se sumó al frío y las lloviznas. Las guardias de los hospitales se vieron colmadas luego de reanudarse la provisión eléctrica; en el "Pablo Soria" trabajaron con demora pero respaldados por un generador de energía que sirvió para la asistencia y en el Materno Infantil se trabajó con uno, pero no brindaron información al respecto.

"Hubo demora por no haber luz, estábamos con las tomografías pendientes, pero después hubo servicio de rayos, laboratorio y estuvimos trabajando con atención clínica. No hubo inconvenientes porque después tuvimos luz, no hubo problemas, y las tomografías pendientes como el tomógrafo empezó a funcionar se van a realizar", precisó Elsa Martínez, médica jefa de Guardia del hospital "Pablo Soria". Explicó que ante el panorama los neurólogos llegaron temprano para prevenir y ver los casos urgentes. Es que el corte se produjo alrededor de las 7 con un colapso del Sistema Argentino de Interconexión que produjo un corte masivo de energía eléctrica en todo el país, que en Jujuy afectó a gran parte de la provincia excepto la Puna, que cuenta con un sistema aislado. Mientras que áreas sensibles por lo delicado de sus pacientes, Terapia y Coronaria del hospital "Pablo Soria" se manejaron con generador por lo que no hubo problemas para funcionar y asistir a los pacientes críticos. En el caso del servicio de Guardia se manejó también con generador y el showroom funcionó sin problemas por lo que la asistencia fue normal. "Por lo menos no hubo mucha demanda, será por el corte de luz...no sé, todo se debe solucionar sin complicaciones", precisó la médica a cargo del servicio.

Tampoco hubo cirugías de emergencia, con lo cual no hubo novedades al respecto.

La guardia estaba poblada una vez que se reanudó el servicio eléctrico. El frío se sumó al malestar generalizado por la situación que para muchos era desconocida.

En el Hospital Materno Infantil, la sala de espera estaba también llena alrededor de las cinco de la tarde, algo que sorprendió al personal del servicio que priorizaba la atención a los pequeños. Y tras varias gestiones para ingresar al servicio de Terapia Intensiva, por sugerencia del personal, el servicio de guardia impidió el ingreso de El Tribuno de Jujuy "por protocolo" mientras el resto pasaba sin ser registrado.

Sólo se supo "off the récord" que la atención no se suspendió y que en Terapia se mantuvo normal la asistencia a los pacientes críticos a través de la energía de un generador. En la guardia sin embargo el gran caudal llegó por la tarde.

Hasta el cierre de la edición se desconoce el impacto en algunas localidades, y en salud sobre los insumos, estudios bioquímicos y vacunas que pudieran dañarse.

Atención en clínicas

La mayoría de las clínicas y sanatorios de la provincia cuentan con generadores propios a fin de poder contar con energía eléctrica en casos eventuales como los de ayer, en que se suspende el suministro del servicio.

Pese a esto, durante el corte de ayer algunas clínicas debieron ser asistidas por Ejesa. En el caso particular de un sanatorio ubicado en calle Belgrano, requirió el apoyo de la empresa ya que, según manifestaron sus operarios, debido a fallas en el generador debieron brindarles asistencia y así abastecer especialmente las unidades de cuidados intensivos.

Otro de los sanatorios del centro de la ciudad confirmó que el sistema de generación propia se activó automáticamente ante el corte de energía. Aseguraron que si bien contaban con luz eléctrica, no pudieron acceder al sistema interno y que los cobros se efectuaron únicamente con dinero en efectivo.

Advirtieron que la reactivación del servicio fue progresiva.

En la ciudad de Palpalá, en la clínica “Nuestra Señora de Fátima” la atención también fue normal y se logró abastecer el edificio con energía propia.

La atención en guardia fue habitual, aunque no se registraron atenciones de complejidad.

Advertencia de Cruz Roja

Cabe mencionar que desde la Dirección de Respuesta de Emergencias y Desastres de la Cruz Roja Argentina, se declaró el alerta amarilla para todo el país debido a la interrupción masiva de suministro eléctrico. Si bien la energía retornó advirtieron la importancia de estar atentos a nuevos episodios de tal tenor, especialmente en los centros de salud.