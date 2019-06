Una jornada atípica en San Pedro de Jujuy

De acuerdo al informe recabado en la jornada, se supo que la falta de energía eléctrica que se registró desde las 7 de ayer, no causó inconvenientes en el servicio brindado por parte de organismos públicos ni en otros ámbitos de San Pedro, salvo el expendio de combustible en las estaciones de servicio, que se restableció en horas de la tarde.

En el hospital sampedreño no funcionarios los servicios de radiología ni de laboratorio de análisis clínicos.

En el hospital "Guillermo Páterson" el corte no afectó el tratamiento ni asistencia a los pacientes internados y en el sector de la Guardia la atención fue normal, pero no funcionó el servicio de radiología ni de laboratorio.

En cuanto al servicio del Same, se trabajó normalmente y no fue requerida la asistencia en algún caso de urgencia que tuviera que ver con la problemática. Por su parte, autoridades policiales indicaron que no se registraron accidentes ni hubo denuncias por el corte de energía. Apuntaron que se suspendieron todos los eventos bailables, sociales y deportivos programados.

Las estaciones de servicio fueron las más afectadas por la falta de energía eléctrica, ya que no funcionaron los surtidores, por lo que conductores de vehículos que debían trasladarse hasta otros puntos, quedaron varados hasta la tarde cuando pudieron cargar combustibl

La fría y lluviosa mañana sorprendió a los sampedreños y a familias residentes en localidades de la región, quienes al despertar se dieron con la novedad del corte de energía eléctrica. En vano acudieron a las emisoras radiales ya que ninguna estaba al aire. Comenzaron entonces a consultar a través de los celulares, si se sabía de algún corte programado ya que nada hacía prever la magnitud de la problemática. Más tarde, a través de sus páginas digitales, los medios de comunicación comenzaron a dar cuenta de que todo el país estaba siendo afectado por el corte y que se debía aguardar. Poco antes de las 16 se fue restableciendo paulatinamente el servicio.

Era sin lugar a dudas una jornada especial porque se celebraba el Día del Padre y en los hogares, todo estaba dispuesto para el festejo, se silenciaron los equipos de música, los celulares de apoco se quedaron sin batería, pero no faltaron los abrazos, el diálogo y un rico almuerzo compartido.