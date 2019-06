Para la CGT de Jujuy, el 54% de la población en la provincia es pobre 

La difícil situación económica que se vive actualmente en el país afecta de lleno a la gran mayoría de los argentinos, siendo Jujuy parte de este problema y sufriendo por los constantes aumentos de la canasta familiar todos los meses.

El secretario general de la CGT en Jujuy habló sobre la realidad en la provincia y la difícil situación que atraviesan los jujeños. “Los informes hablan de que se necesita $28.500 para no caer en la línea de la pobreza y un sueldo estimativo de Jujuy va en los 12mil y 17mil pesos, por eso más del 54% de los jujeños está bajo la línea de la pobreza. Preocupa la inflación, que si bien ha parado un poco, los precios no”.

Por otro lado, Juan Carlos Martínez dijo que la falta de creación de empleo privado en la provincia es el principal problema del Estado, ya que sigue incorporando gente al sector público. “El municipio y el estado ya no dan más, están sobrepoblados. El estado no aguanta, hay una lógica que debería haber cinco empleados privados por uno público y aquí ocurre al revés. Tenemos más de 90mil empleados del estado y privados no llegamos a 55mil, esa ecuación no se está dando”.

Por último, el dirigente gremial hizo hincapié en el complicado momento que viven las personas y el principal problema de llegar a fin de mes. “Hemos recorrido la provincia y lamentablemente vemos que no hay trabajo, lo primero que pide la sociedad es trabajo. Hay personas que no tienen nada, tiran una manta en el piso para llegar a fin de mes”.

Fuente: Jujuy al Momento