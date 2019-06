Jorge Lanata: “Si ganan los K no hay que irse, no hay que dejarle el país a los hijos de p...”

El periodista Jorge Lanata hizo un duro editorial este domingo, en el inicio de su programa Periodismo Para Todos, que se emite por Canal 13, en el que sostuvo que si ganara el kirchnerismo las elecciones presidenciales "no hay que irse del país".

"No hay que dejarle el país a los hijos de p...", aseguró. "Escuché muchas veces 'si ganan los K, me voy del país'. Me parece un comentario bastante snob", afirmó.

Y aseguró: "Yo creo que si ganan los K, hay que quedarse. No hay que irse, no hay que dejarle el país a los hijos de p... Si ganan los K, yo me voy a quedar", remarcó.

Lanata abrió su programa de los domingos por El Trece con un editorial en el que, además, fue muy critico con las campañas políticas.

"Estamos en una campaña a ciegas, nadie nos dice bien qué quiere", indicó. "Pasa algo que pasa hace años: las encuestas funcionan como mapas del poder. Pensamos que tal tiene poder porque aparece en las encuestas", añadió.

En la misma línea, aseguró que "como el peronismo mide, hay un peronista en cada fórmula". "Importa ganar, no importa cómo", criticó.

También fue muy duro con el papa Francisco, a quien acusó de "usar el teléfono de Dios para hacer llamadas locales". "Estampitas para Boudou y Milagro Sala, crítica a la Justicia que metió en cana a sus amigos...", señaló.

"Tanto se repite lo de los presos políticos, que la gente se lo está empezando a creer", siguió. Y explicó: "Acá hay gente presa no por sus pensamientos, sino por haber metido las manos en la lata. O sea, están presos por chorros".

Sobre el final de la editorial, que duró unos 7 minutos, aseguró que se trata de quedarse "a ayudar que las cosas cambien". "Creo que habría que quedarse, aun postergando cosas personales".