Telecom capacitará a jóvenes en programación

Con una propuesta que convoca a los jóvenes a conectarse con el mundo digital y aprender sobre tecnología, Telecom iniciará en julio su programa “digit@lers”.

Junto con el Gobierno provincial, y a través de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación, este curso que se desarrollará desde el 2 de julio, tendrá una duración de cuatro meses y se estará ejecutando los días martes y jueves de 16 a 19 en el Punto Digital, ubicado en la calle San Martín 183 de la ciudad capital.

El curso, que convoca a jóvenes de 18 a 32 años, les brindará conocimientos sobre Desarrollo Web, uno de los oficios más requeridos del trabajo digital, y les permitirá contar con nuevas herramientas para implementar soluciones digitales creativas y originales.

Digit@lers está orientado de manera particular a los jóvenes que necesitan insertarse laboralmente. Por ello, como complemento a los saberes técnicos, el programa ofrecerá formación en otras habilidades que son fundamentales para avanzar en la búsqueda laboral dentro del mercado de empleo IT, tales como: charlas sobre Primer Empleo, procesos de postulación y características del mercado IT, talleres sobre armado de CV, sitios web de búsqueda laboral, entre otros.

Telecom implementa digit@lers junto a Educación IT, una empresa dedicada a brindar servicios de capacitación en las principales tecnologías de la información.

Por tercer año consecutivo, la compañía desarrolla este programa como parte de su estrategia de sustentabilidad, que de la mano de la tecnología y a través de diferentes acciones, contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades y promueve el cuidado del entorno. Con digit@lers, Telecom impulsa la formación digital de los jóvenes y los conecta con los trabajos del futuro.

Más información sobre los programas de Telecom aquí