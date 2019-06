"Pami se niega a reconocer medicamentos oncológico"

Tras los reclamos pertinentes, le indicaron que al ser drogas nuevas e importadas no están dentro del protocolo.

Berta Meneses, de 65 años de edad, padece de un cáncer de cuello uterino avanzado que requiere de dos nuevos medicamentos oncológicos que "Pami se niega a reconocer", según lo expresó Silvina Herrera, hija de la paciente.

Ante la desesperación por la falta de cobertura, Herrera quiso hacer de público conocimiento esta situación a través de El Tribuno de Jujuy, a fin de poder reanudar el tratamiento de su madre que "hasta hoy se encuentra sin medicación y por consiguiente sin quimioterapia".

Tras haber recibido también negativas por parte de Pami en Buenos Aires, lugar donde residía la paciente jujeña, es que la familia decidió que regresara a Jujuy en busca de una mejor atención médica.

"En Buenos Aires su oncóloga nos dijo que si Pami no le quiere dar la medicación ella no podía hacer nada más, sólo recetarle morfina para cuando sintiera dolor", contó Herrera.

Es ante esta situación que en abril se trasladaron a esta provincia donde el 14 de mayo pasado, le recetaron a la paciente Topotecan 4 mg y Bevacizumab 25 mg/ml, dos drogas que resultan necesarias para su condición "que empeoró con todo este tiempo perdido y sin medicación", destacó.

Así, pese a haberse encontrado en su provincia natal con buenos profesionales, la respuesta de Pami también fue negativa. "Su actual oncólogo le indicó quimioterapia y dos medicamentos que Pami se los está negando, porque me dijeron que como son nuevos e importados, no están dentro del protocolo y por lo tanto no se los pueden dar", relató.

Ante esta respuesta el oncólogo le hizo una nueva receta indicando Ifosfamida 1000 mg y Mesna 100 mg/ml como alternativa, la que también le fue negada. Sin embargo, "yo sigo peleando por la medicación indicada porque su vida depende de ellas y a mí otros especialistas ya me advirtieron que estas otras drogas no van a ser tan efectivas", exclamó.

En su lucha inclaudicable por tratar de conseguir lo que su madre necesita, Silvina se dirigió ayer al médico auditor de Pami, quien terminó por ratificarle la negativa.

Esperando una respuesta

Decidida a hacer uso de todos los recursos que estén a su alcance, Herrera se dirigió el viernes pasado, a través de una nota, al gobernador de la provincia, Gerardo Morales, solicitando su ayuda.

La misma reza: "Necesito de su ayuda para conseguir la medicación para mi madre que Pami se niega a autorizar, porque dicen que no está dentro del protocolo y ella depende de esa medicación para realizar la quimioterapia, porque su salud se va deteriorando día a día".

En este pedido de ayuda desesperado es que Herrara deposita todas sus esperanzas para la obtención de una respuesta favorable por parte del Ministerio de Salud de la Provincia o de la institución que corresponda.

Pese a todos los malos tratos recibidos, contratiempos y perjuicios ocasionados a lo largo de este doloroso y desgarrante camino, Herrera destacó que "aquí (Jujuy) le hicieron a mi mamá estudios que en Buenos Aires no se los habían hecho y gracias a ellos me informaron que el tumor está más avanzado y que tomó parte de la vejiga y la uretra, razón por la cual no la pueden operar. Es por todo esto mi desesperación", concluyó.