Marvel reestrenarán Vengadores: Endgame con escena post-créditos

Cuando se estrenó Vengadores: Endgame todo el mundo dio por supuesto que sería la película más taquillera de la historia. Sobre todo porque la recaudación de las primeras semanas de la película de Marvel fue exageradas. Pero la cosa se fue frenando poco a poco y se han quedado a las puertas de alcanzar a Avatar. La película de James Cameron es la número uno indiscutible desde 2009.

Por ahora los números son los siguientes:

Avatar – 2.787 millones de dólares

Vengadores: Endgame – 2.743 millones de dólares

Están cerca, así que tienen un plan para poder ser los números uno. Kevin Feige, confirmó que la película regresará a los cines el próximo fin de semana con muchas novedades.

“No es una versión extendida, pero habrá una versión que llegará a los cines con un poco de empuje de marketing con algunas cosas nuevas al final de la película”, reveló. “Si te quedas y miras la película, después de los créditos, habrá una escena eliminada, un pequeño homenaje y algunas sorpresas. Lo que será el próximo fin de semana”.

¿Será suficiente? ¿Llegará Vengadores: Endgame a ser la película más taquillera de la historia? Dejadnos vuestros comentarios.

El problema es que tendrá una gran cantidad de rivales en taquilla.

Añadir algunas escenas a Vengadores: Endgame puede ser muy atractivo, si no hay nada mejor en cines. Pero ahora mismo están en cartelera Men in Black Internacional, Aladdin, Godzilla 2, Mascotas 2 y además se estrenará una gran película como es Toy Story 4.

Hay gran oferta y gente que ya ha visto Vengadores: Endgame puede que no quiera volver a pagar aunque hayan añadido algo más al final. Sobre todo si sabemos que la escena post-créditos no aportará mucho, ya que no avanzará lo que vendrá en la Fase 4 de Marvel. Eso se lo han reservado para Spider-man: Lejos de casa que podremos verla el 5 de julio de 2019.