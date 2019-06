Investigan un caso de abuso sexual a menor con discapacidad

SAN PEDRO (Corresponsal). Respecto al caso del abuso sexual de una menor con retraso madurativo que cursa sus estudios en una escuela secundaria de la zona rural del departamento San Pedro, el fiscal José Alfredo Blanco, arrojó luz a este hecho del que sólo se conocía por datos extraoficiales.

Sostuvo que la Fiscalía de Investigación Nº 11, realizó las diligencias respectivas y que hay dos personas del entorno familiar de la víctima que están sospechadas. Acotó que con la orden de restricción, tienen prohibido acercarse a la menor hasta tanto se reúna el material probatorio que sea necesario para establecer con más precisión el ilícito que pudieron o no haber cometido.

En ese sentido, expresó que días pasados, se realizó la declaración de la menor de 15 años y apuntó que si bien fue denunciado por autoridades del establecimiento escolar, el hecho no se produjo en la escuela sino en el domicilio particular de la víctima. "La declaración de la menor se llevó a cabo con la asistencia psicológica correspondiente y habida cuenta de que tratándose de una menor que posee capacidades diferentes, se van a realizar los estudios complementarios para la colección de pruebas que sean necesarias, a los fines de poder establecer con mayor precisión la existencia o no de hechos que se han denunciado y que sufrió la víctima", dijo Blanco.

Apuntó que no obstante, cumplida esa diligencia, se han dispuesto medidas de restricción, de prohibición de acercamiento y de contacto con la menor a dos familiares, los que deberán cumplir esta medida, caso contrario se va a disponer su detención, "mientras duren las investigaciones, estas dos personas que en principio están sospechadas de este ilícito, no pueden mantener contacto con la menor hasta tanto se avanza en la colección de pruebas".

Tras ser consultado sobre si la menor contaba con la contención de profesionales, indicó que se han girado los oficios al Juzgado de Violencia de Género y Sexual Nº 5, para que su equipo interdisciplinario actúe y también a la Oficina de Protección de Derecho de niñas, niños y adolescentes, para que hagan lo respectivo a través de sus asistentes sociales, "no obstante eso, habiendo cumplido con la cuestión asistencial de parte de la Fiscalía, ahora se dedica a reunir el material probatorio que sea necesario para establecer con más precisión este ilícito", indicó.

Cabe acotar que el hecho se conoció luego de que la profesora de la menor, escuchara el relato en el que daba cuenta de que estaba sufriendo alguna clase de abuso. Se supo que la docente puso en conocimiento de la situación al personal directivo y al ver que no se efectuaba la denuncia correspondiente, tomó la decisión de trasladarse hasta la Seccional 53º de Rodeíto donde radicó la correspondiente denuncia. Trascendió que posteriormente, un personal directivo se acercó hasta la dependencia policial, donde pidió que se tome la denuncia.