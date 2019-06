Décimo aniversario de la Base Operativa del Same

Con motivo del décimo aniversario de la Base Operativa V del Same 107 en Libertador General San Martín, se realizó un acto que contó con la presencia de su directora provincial Sonia Silvina González, el intendente municipal Oscar Jayat y personal de la institución.

A pesar de la persistente llovizna se concretó el acto de conmemoración de un nuevo aniversario de la Base Operativa V del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) en esta ciudad, en la oportunidad se entregaron reconocimientos a personal de esta institución por cumplir 10 años de servicio.

Sebastián López usó de la palabra en representación de quienes forman parte del Same 107 recordando a excompañeros que, por diferentes motivos, la vida los puso en otro camino. "Los recordamos cálidamente y atesoramos sus recuerdos en nuestros corazones. Este día nuestra Base Operativa cumple 10 años y todo el personal ratifica el compromiso de seguir trabajando con verdadera vocación de servicio a favor de la comunidad. Saludamos a todo el equipo de trabajo formado a través de los años y, a través nuestro, a todas las familias que nos acompañan y fortalecen todos los días; decirles que es un orgullo para nosotros portar este uniforme", expresó.

Por su parte, la directora provincial del Same 107, Sonia Silvina González, recordó el inicio de este sistema de emergencia mencionando a su creador Juan Carlos Menichetti, que participó del acto, expresando que "pasaron 10 años de esta Base Operativa, me enorgullece porque tengo gente que conozco de años comprometida con esto de brindar servicio al prójimo".

Mencionó que hoy el Same 107 trabaja en red pudiendo dar respuesta a la gente, "todos somos pacientes en algún momento o sino cualquier ser amado nuestro lo será y por lo tanto merecen la atención que nos hace diferente y únicos en el país", enfatizó. Por último, felicitó a todo el personal y los instó a seguir unidos y comprometidos con lo que hacen, "trabajando en equipo que es la única manera de prestar un buen servicio". A su turno el intendente Oscar Jayat agradeció en nombre de la comunidad al personal de la Base Operativa V, agregando que "en sus manos está la diferencia entre la vida y la muerte, capaz que uno no toma conciencia, sé que ustedes sí la tienen, y de esa manera actúan. Se habla de capacitación, de actualización y estoy seguro que así lo hacen pero eso no existiría si no se tiene vocación de amor al prójimo".

Para finalizar expresó: "Felicitar a quienes tuvieron la iniciativa, a los que lucharon y bregaron para que se hiciera realidad esta Base Operativa".