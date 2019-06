Tres detenidos por agredir con arma blanca a hombre

Ayer el juez interviniente, libró la orden de detención de los tres sujetos, sindicados de ser los supuestos autores de la violenta agresión perpetrada con un arma blanca, en contra del guardaespaldas de un concejal mandato cumplido de San Pedro de Jujuy, durante el festejo del Día del Padre que se realizó en la localidad de Santa Clara.

Cabe acotar que dos de los agresores fueron arrestados, en tanto que el tercero permanecía prófugo y ayer se presentó junto a su abogado, en la dependencia policial donde quedó detenido.

Se supo que la víctima, recibió una certera puñalada en el abdomen, fue trasladada en grave estado al hospital "Guillermo Paterson", donde posteriormente fue intervenida y permanecía en la Unidad de Terapia Intensiva luchando por su vida. Trascendió que se pretende vincular el hecho políticamente, por la enemistad existente entre el actual mandatario municipal y familiares de los agresores, lo que fue descartado por algunos testigos. Todo es materia de investigaciones.

Pese al hermetismo que gira en torno al hecho, se supo que la noche del viernes, se realizó un festejo por el Día del Padre en un complejo ubicado en la avenida Juan José Castro organizado por el municipio local. El evento no contaba con la debida autorización policial, realizandose el acta de infracción correspondiente. En horas de la noche, el concejal mandato cumplido de San Pedro de Jujuy Leopoldo Basualdo, llegó especialmente invitado a la celebración junto a un grupo de personas con quienes trabaja, entre ellas el guardaespaldas, identificado por la policía como Ariel T., mayor de edad, domiciliado en asentamiento 25 de Mayo de San Pedro de Jujuy, todos integrantes de la Asociación de Lucha Unida de Desocupados.

Al evento llegaron jóvenes del pueblo y estando en el interior, una mujer que estaría ligada al primer mandatario, ordenó que no se les sirviera comida. Más tarde dispuso que sean sacados del salón, pero que la gente del lugar se negó a hacerlo aludiendo que eran conocidos, por lo que le solicitó a la gente del exconcejal que los sacara. De acuerdo a testimonios de testigos, afuera del salón se produjo una gresca y en ese ínterin Ariel T. fue herido de muerte con un arma blanca. De inmediato, los sujetos se dieron a la fuga en tanto que la víctima fue trasladada en grave estado al hospital "Guillermo Paterson", donde fue intervenido quirúrgicamente. Hasta el momento, debido al estado, no pudo brindar declaraciones, por lo que la Justicia debió actuar de oficio debido a la gravedad de las lesiones.

Apenas tomado conocimiento del hecho la policía puso en conocimiento al ayudante fiscal Juan José Calderari, quien llegó hasta el nosocomio para interiorizarse del tema, donde la hermana de la víctima sostuvo que se enteró de lo que había pasado por un estado del Facebook, y prestó declaración. Al tratarse de lesiones graves la Justicia actuó de oficio.

Los supuestos agresores fueron identificados como Emilio C., Mauro C. y Alex. C., todos mayores de edad, domiciliados en Santa Clara, a los que se les imputó el delito por lesiones graves y por disposición del juez quedaron detenidos. La Justicia aguarda que la víctima salga del estado reservado para que declare.

Las actuaciones caratuladas como "lesiones graves, agravadas por el concurso de dos o más personas" se instruyen en la Seccional 28º de Santa Clara, con la participación de la Delegación Fiscal Nº 3 a cargo del ayudante fiscal Juan José Calderari, la Fiscalía de Investigación Nº 10 a cargo de la fiscal Silvia del Valle Farall y el Juzgado Nº 5 a cargo del juez Marcelo Ibáñez.