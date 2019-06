Mirá cuáles son los estrenos de julio en Netflix

Aún nos falta disfrutar de varios de los estrenos que Netflix tiene programados en junio y ya tenemos las fechas y títulos de lo que la plataforma tendrá durante el mes de julio. La buena noticia es que habrá para todos los gustos.

Durante julio Netflix nos tiene preparados varios platos fuertes. En primer lugar el estreno de la tercera temporada de Stranger Things y la no pedida (pero esperamos sea buena) parte 3 de La casa de papel. Documentales, películas y ánimes se unen al catálogo, así que, es momento de ajustar tu agenda.



Series

Stranger Thing

Iniciaremos en grande con la tercera temporada de esta pequeña obra maestra de ciencia ficción y oda la nostalgia. Y es que parece que Eleven / Jane y compañía no se libran del todo de la amenaza de la otra dimensión.

Estreno: 4 de julio

La casa de papel

El fenómeno continuará. A pesar de haber cerrado de forma redonda y memorable, la serie creada por Álex Pina volverá con una tercera entrega bajo las alas de Netflix. Así pues, veremos de nueva cuenta a la entrañable pandilla de ladrones que nos cautivaron durante dos temporadas, en esta ocasión con una nuevo propósito: rescatar a Río que fue arrestado por la policía.

Estreno: 19 de julio

Designated Survivor: 60 days

El remake coreano de la famosa serie estadounidense protagonizada por Keifer Sutherland llegará a la plataforma el próximo 1 de julio. En este drama Ji Jin Hee interpreta a un científico que, tras una tragedia, es designado como presidente de Corea durante un periodo de 60 días.

Otra vida

La serie de ciencia ficción creada por Aaron Martin nos traerá la historia del astronauta Niko Breckenridge y su equipo, en donde se embarcan en una misión para investigar una nave alienígena.

Estreno: 25 de julio

Reunión familiar

Tia Mowry y Loretta Devine protagonizan esta comedia que será estrenada en Netflix el próximo 10 de julio. En ella seguiremos a una divertida familia y los vaivenes de sus distintas generaciones.

Kengan Ashura: Parte lI

El gladiador clandestino Tokita Ohma lucha en nombre del magnate Nogi Hideki, que se juega grandes tratos según el resultado de estos brutales combates.

Estreno: 31 de julio





Más series

'Re:ZERO -Starting Life in Another World-' T1: 1 julio

'Descendant of the Sun' T1: 1 julio

'Stone Age' T1: 1 julio

'Zombie Dumb' T1-2: 1 julio

'Titipo Titipo' T1: 1 julio

'Fight, for my Way' T1: 1 julio

'Hit the Top' T1: 1 julio

'School 2007' T1: 1 julio

'Good Manager' T1: 1 julio

'Queen for seven days' T1: 1 julio

'My golden life' T1: 1 julio

'Radio romance' T1: 1 julio

'Are You Human' T1: 1 julio

'The Chef's Line': 1 julio

'Black Knight: The Man Who Guards Me' T1: 1 julio

'Archer' T9: 1 julio

'iZombie' T4: 1 julio

'Samurai 7' T1: 1 julio

'Cardcaptor Sakura': 1 julio

'Kakegurui' T2: 4 julio

'Da Ali G Show' T1-4: 15 julio

'Black Money Love' T1: 15 julio

'Men on a mission 2019': 23 julio

'Girls with Balls': 26 julio

Películas

Secret Obsession

Este thriller protagonizado por Brenda Song y Mike Vogel fue escrito y dirigido por Peter Sullivan. En él veremos la historia de una chica que sufre amnesia parcial tras un accidente y cómo va recordando lo sucedido.

Parchís: el documental

La historia del "fenómeno social" llamado Parchís está plasmada en este documental que se estrenará el próximo 10 de julio. Dirigido por Daniel Arasanz veremos en este título los testimonios del famosísimo grupo español que fue un hito en su país de origen y en toda Latinoamérica.

Más películas

'Selfie': 1 julio

'Mamá': 1 de julio

'Crazy, Stupid, Love': 1 de julio

'Matrix Reloaded': 1 de julio

'Blade Runner 2049': 1 de julio

'El club de los cinco': 1 de julio

'The Unborn': 1 julio

'No es fácil': 1 julio

'Serenity': 1 julio

'El invitado': 1 julio

'Un niño grande': 1 julio

'Zero Dark Thirty': 1 julio

'Escondidos en brujas': 1 julio

'Elizabeth: La edad de oro': 1 julio

'American Graffiti': 1 julio

'La sombra del poder': 1 julio

'Asesinas silenciosas': 1 julio

'Doomsday': 1 julio

'La magia de Lassie': 1 julio

'Step Up': 1 julio

'Dominios oscuros': 1 julio

'El increíble Hulk': 1 julio

'D.E.B.S.': 1 julio

'You Got Served': 1 julio

'Barco fantasma': 1 julio

'Ligar en la era digital': 1 julio

'Gold': 1 julio

'Boi': 1 julio

'Soy espía': 1 julio

'Road Trip': 1 julio

'Todo incluido': 1 julio

'Straight Outta Compton': 4 julio

'Dos padres por desigual': 4 julio

'Good and Propserous': 10 julio

'Dolor y Gloria': 12 de julio

'4 latas': 12 de julio

'Una vida a lo grande': 13 julio

'Como perros y gatos 2: La venganza de Kitty Galore': 15 julio

'Star Wars: Los últimos jedi': 17 de julio

'Secret obsession': 18 de julio

'Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale': 19 julio

'Ay, mi madre': 19 julio

'Dunkerque': 20 julio

'Home': 22 julio

'Boi': 26 julio

'De-mentes criminales': 29 julio

Más documentales

'Social Animals': 1 julio

'Hush': 1 julio

'The Accountant of Auschwitz': 1 julio

'La guerra contra las mujeres': 1 julio

'The Milk System': 1 julio

'Parchís: el documental': 10 de julio

Para toda la familia

Vera: canciones con chispa

En estos divertidos vídeos musicales, Vera y sus amigos cantan las canciones infantiles de toda la vida, pero dándoles un toque moderno.

Saint Seiya: los caballeros del zodiaco

El remake del legendario ánime a manos de Netflix llegará el próximo 19 de julio. Aunque la nueva animación y en sí este nuevo título no ha tenido buena acogida por parte del público, la nueva era de este título llegara a la plataforma.

'Pororo, el pequeño pingüino' T5: 1 julio

'Tayo, the little bus' T3: 1 julio

'Tayo, the little bus movie: Mission Ace': 1 julio

'Flowering Heart' T1: 1 julio

'Rabbids: La invasión': 1 julio

'Molang' T1: 1 julio

'Los Croods': 1 julio

'Coco': 3 julio

'Vera: Canciones con chispa': 12 julio

'Barbie Dreamhouse Adventures' T2-3: 19 julio

'Heidi: Bienvenida a casa' T1: 25 julio

'Las aventuras del gato con botas' T5-6: 26 julio

'Doce para siempre': 29 julio

'Annie': 30 julio