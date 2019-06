El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó hoy que no quiere ser "el presidente de la venganza", al tiempo que sostuvo que "los jueces van a tener que explicar al sistema institucional argentino" el contenido de sus fallos y descartó una eventual reforma constitucional.

Alberto Fernández se sinceró: "No quiero ser el presidente de la venganza"

Fernández encabezó un acto en la provincia de San Juan acompañado por el gobernador local, Sergio Uñac, y el presidente del PJ, José Luis Gioja, con el que dio inicio a una gira de campaña por todo el país de cara a las elecciones primarias de agosto y las presidenciales de octubre.

"No vengo a vengarme de nadie, pero vengo a hacer la República que ellos declaman, pero todos los días humillan", afirmó el compañero de fórmula de la ex presidenta Cristina Kirchner durante el acto, luego de aclarar sus dichos respecto de la revisión de las sentencias judiciales de los últimos tres años.

Al respecto, el dirigente señaló: "Cuando alguno se rasga las vestiduras porque yo digo que los jueces van a tener que explicar lo que escribieron, no me lo van a tener que explicar a mí, se lo van a tener que explicar al sistema institucional argentino, al Consejo de la Magistratura, a quien corresponda".

En este sentido, señaló que busca "una Justicia que sea propia de un Estado de derecho, que actúe con total independencia, tenga jueces honestos y que no respondan al poder político de turno", al tiempo que reiteró que "si la Justicia existe, a Cristina nadie la va a condenar".

"Si la pregunta es si Alberto Fernández tiene vocación de venganza sobre los jueces, la respuesta es que no; no tengo vocación de venganza", agregó el postulante presidencial en un discurso con el que se diferenció de las expresiones más radicales de distintos referentes y simpatizantes del kirchnerismo.

En este sentido, aseguró que no promoverá una reforma de la Constitución Nacional en caso de llegar a la Presidencia, como planteó el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, y expresó: "Habrá gente que cree que hay que cambiarla, pero yo no lo creo. Nosotros dimos vuelta la Argentina con Kirchner con esta Constitución".

De la misma forma, rechazó la idea de una "Conadep de periodistas" que manifestó el actor Dady Brieva y, sobre esto, remarcó: "Esa es la opinión de Dady, no es la mía. Él es un formidable actor y una persona a la que quiero, pero es su opinión y yo no la comparto. Yo quiero dar vuelta la página del desencuentro, no quiero ser el Presidente de la venganza".

Respecto de la economía, Fernández señaló que en un eventual gobierno se evaluará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero aclaró: "Por favor, esto no quiere decir que no vamos a pagar o a entrar en default".

"Tenemos vocación de pagar y salir adelante. Pero que no nos pidan que lo hagamos con el sacrificio de la gente porque no lo vamos a hacer", indicó el candidato presidencial y afirmó que ésto es lo que le dirá al FMI, que ya le envió una invitación para conversar, según reveló.

Además, el postulante presidencial del Frente Todos aseguró que "uno de los objetivos de (el presidente Mauricio) Macri es destruir el salario" y que eso es lo que intentará "revertir" en caso de ganar las elecciones.