El emotivo video de Del Potro tras su nueva lesión en la rodilla

Juan Martín Del Potro vive nuevamente una pesadilla luego de que se confirmara la ruptura en su rodilla derecha por segunda vez –la primera había sido en octubre pasado-. El tenista deberá someterse nuevamente a una operación luego de la lesión que sufrió en su rótula durante el último encuentro ante Denis Shapovalov.

“Quería contarles que, como seguro ya saben, me fracturé de nuevo la rodilla derecha. Después de haber hecho estudios y de hablarlo con los médicos, me aconsejaron que la cirugía era el mejor tratamiento. Obviamente lo consulté pensando en qué era lo mejor para mi salud y no para el tenis”, expresó Delpo en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Según informó, el tandilense será intervenido este sábado en la ciudad de Barcelona: “Como se imaginarán, es un momento duro, es triste para mi pasar por esto, no me lo esperaba ni un poco”, confesó mirando a cámara.

En cuanto a su carrera y a su futuro, expresó: “No sé qué va a pasar más adelante, ojalá que pueda recuperarme bien y tener salud en mi rodilla. Si el otro día fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo sé. Seguramente durante mi recuperación voy a tener las casos un poco más claras y voy a saber para qué estoy”.

Además, Del Potro se tomó el tiempo de agradecer “el apoyo, la fuerza y el cariño” que le dan y le transmiten a partir de su lesión.