Festividad de Corpus Christi parroquial en San Pedro

SAN PEDRO (Corresponsal) La feligresía católica vivió hoy una de las celebraciones más importantes como lo es la festividad de Corpus Christi, donde tanto en la homilía como en los distintos monumentos que se levantaron en el trayecto de la procesión, hubo un fuerte pronunciamiento en favor de la vida y de la familia.

Las comunidades de la parroquia San Andrés, se congregaron en la capilla San Francisco de Asís en el barrio homónimo, donde procesionalmente siguieron por San Miguel y culminaron en la capilla Sagrada Familia de barrio Ejército del Norte, donde se terminó de oficiar la misa que fue presidida por el párroco Héctor Martínez.

Quienes forman parte de la catequesis familiar de las capillas y grutas, tuvieron la responsabilidad de levantar los tradicionales monumentos o altares donde el sacerdote impartió la bendición con el Santísimo Sacramento. Fueron ocho en total los monumentos levantados, cada uno con un signo en los que se llamaba a defender la vida y los niños de catequesis portaron carteles con idénticas reflexiones, se ubicaron en la capilla de San Francisco, en la gruta de San Pantaleón a cargo de San Andrés, en la capilla San Miguel, en la gruta San Jorge preparado por Virgen del Valle, el quinto monumento ya entrando a barrio Ejército del Norte fue preparado por la comunidad de San José, el sexto por Nuestra Señora de Fátima, el séptimo por San Antonio de Padua, el octavo a cargo de la comunidad de Sagrada Familia.

Durante la procesión se realizaron los rituales iniciales y la liturgia de la palabra y se reflexionó sobre la familia y la vida, la familia que celebra que sirve a la vida, sobre el valor de la vida en todas sus etapas, sobre la importancia de la oración en familia, el compartir en la mesa familiar, y sobre el anuncio y la postura de la Iglesia de defender la vida desde la misma concepción hasta la muerte natural.

“Si no hay familia, no ha encuentro ni hay banquete, debe ser fundamental el trabajo pastoral en nuestra comunidad. Hoy la fiesta de Corpus Christi, invita a las familias a trabajar para el encuentro, porque no hay comida ni fiesta si no nos encontramos. Esta festividad nos invita a reflexionar sobre la importancia de compartir”, dijo el padre Héctor.