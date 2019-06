Al nuevo smartphone de Nokia tiene Android 9 Go y llegará a la Argentina

HMD Global, anunció hoy la llegada a la Argentina del Nokia 1 Plus, uno de los primeros smartphones con Android 9 edición Go en el mundo, con las más recientes innovaciones de Google como el Asistente (edición Go). Es un equipo de gama de entrada, pero cuenta con atributos de uno de gama media, con una gran pantalla que brinda imágenes nítidas, tanto al momento de ver videos como al sacar fotos.

“El Nokia 1 Plus se suma a nuestro portafolio para ofrecer la mejor experiencia a aquellas personas que están buscando su primer teléfono inteligente. Cuenta con lo mejor de Android y la promesa de valor de un software puro, seguro y siempre actualizado, que se traduce en un equipo que mejora con el tiempo, a un precio excepcional”, enfatiza Juan Olano, Director de Portafolio para Américas en HMD Global.

Android 9 Pie (edición Go), puro, seguro y siempre actualizado

Con su sistema operativo Android 9 Pie (edición Go), el Nokia 1 Plus está optimizado para ofrecer una experiencia que mejora con el tiempo. Se trata de un equipo con un funcionamiento ágil, que cuenta con las más recientes innovaciones de Google, como su Asistente y Google Photos, que permite obtener almacenamiento ilimitado y de alta calidad para imágenes y videos.

A través de la tienda de Google Play se puede acceder a aplicaciones especialmente diseñadas para Android (edición Go) que aparecen primero para facilitar la búsqueda, como WhatsApp, Facebook y Youtube Go. Estas versiones fueron mejoradas para ejecutarse más rápido y consumir menos datos.

El Nokia 1 Plus está libre de bloatware, máscaras, cambios de interfaz de usuario, así como tampoco tiene preinstaladas aplicaciones innecesarias o procesos ocultos que afecten la vida útil de la batería. Asimismo, Nokia 1 Plus también ofrece funciones de seguridad de primera línea, como el arranque verificado y un panel de control accesible para el seguimiento y monitoreo del consumo de datos para mantener la información segura.

Diseño moderno y calidad combinados con una gran pantalla

El Nokia 1 Plus se destaca por su atractivo diseño de vanguardia. Al utilizar materiales innovadores con herramientas en 3D, logra un magnífico patrón texturizado en la parte posterior que rodea todo el dispositivo hasta su pantalla. Su cubierta de policarbonato está inherentemente teñida en lugar de pintada (el color se extiende a lo largo, por lo que no se ve blanco cuando se raya o golpea), lo que brinda una textura única, que se traduce en una apariencia más sofisticada.

La disminución de los bordes y sus 8.55 mm de ancho, ofrecen mayor espacio en pantalla y comodidad para ver todo tipo de contenidos. Asimismo, su pantalla IPS 18:9 de 5.45" garantiza una mejor calidad de visualización a la hora de navegar por la web, transmitir un contenido o jugar videojuegos.

Logra las mejores selfies con la función “Embellecer”

Gracias a su cámara trasera de 8MP, con enfoque automático y flash LED, el Nokia 1 Plus puede capturar detalles de cualquier ambiente para contar las mejores historias, dignas de compartir en redes sociales. Además, su cámara frontal de 5MP cuenta con la ‘función de embellecimiento’, que perfecciona las selfies, permitiendo resaltar las características naturales del rostro al suavizar su apariencia y destacar los mejores ángulos.

Por otra parte, Nokia 1 Plus viene equipado con un avanzado chipset MediaTek de cuatro núcleos, diseñado para brindar calidad de imagen más nítida gracias a la reducción de ruido y a la adaptación de color del ambiente. El chip de cuatro núcleos fue optimizado para capturar todo tipo de imágenes, a la vez que consume menos batería.

Precios y disponibilidad

Nokia 1 Plus está disponible en rojo y azul en puntos de venta Personal desde $8.999.