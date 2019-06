Viveros también sienten las bajas en sus ventas

Ante la crisis que atraviesan los comercios por la baja en la venta de sus productos, los viveros no son ajenos a la situación. Expresaron que vienen teniendo una baja al igual que todos los puestos comerciales y que la competencia "desleal" también está presente.

Estos lugares no sólo se dedican a la venta de flores de estación, sino también de herramientas de jardinería como macetas, palas, fertilizantes y telas especiales para cubrir en estación de invierno. El costo de una planta puede ir desde los $ 60 hasta los $ 900. A diferencia de los puestos que abren en ferias son más accesibles.

Sin embargo, los viveros pagan impuestos, tarifas de servicios y tasas municipales para poder estar en regla. Contando que deben blanquear a los empleados que trabajan en esos lugares, lo que hace difícil sostenerse presentando baja en las ventas.

En un recorrido que realizó El Tribuno de Jujuy por los viveros que se encuentran en la ciudad de San Salvador de Jujuy, empleados y encargados expresaron que las ventas están siendo bajas debido a la competencia que tienen con la feria de plantas que abre los días sábados en la avenida 19 de Abril.

Cabe recordar que esta feria está habilitada por la propia Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Esta fue puesta por la gran concurrencia de personas que se acercan y suelen comprar sus plantas ahí.

Cuidados del clima

Ante las bajas temperaturas que se vienen registrando en la provincia de Jujuy por las noches, el cuidado de las plantas es fundamental en este tiempo para que puedan florecer en la primavera.

Ernesto Sadir, florista y propietario del vivero ubicado sobre la avenida Almirante Brown, en diálogo con El Tribuno de Jujuy resaltó que "lo que son plantas tenés de interior y plantines florales y arbustos de exterior. Los arbustos son para todo el año, generalmente son plantas que no sufren del invierno, salvo algunas variedades. Todo lo referido a plantas de interior son plantas que tienen que poseer una cubierta en la cual no tiene que darle la radiación solar directa".

"También hay plantas que sufren las bajas temperaturas, por lo tanto tienen que contar con un sistema calefaccionado o con temperaturas apropiadas para que se mantengan bien. El papel del diario no sirve (para cubrir plantas) por una cuestión de que viene un viento y se lo lleva y no fotosintetizan. Ahora viene una tela que se llama "filtron" en la cual fotosintetiza perfectamente la planta, se la puede cubrir porque se pega bastante bien y el efecto del viento no la saca, y se la puede llegar a curar a la planta", dijo en cuanto a la mejor forma de cuidarlas.

Plantas de interior y exterior

Sadir aconsejó con las plantas de interior no exponerlas afuera por las bajas temperaturas y radiación solar. En tanto que para las de exterior pedir una planta que sea compatible con las bajas temperaturas, aunque en Jujuy aún no hubo una "helada".

"El tema del riego, en la época de otoño e invierno con temperaturas bajas, ya no se tiene tanta evapotranspiración y hay más humedad en el piso. Si en verano la regás todos los días, en invierno dos o tres días. Acá lo que tenemos es el efecto del viento Norte, te seca rápido la tierra, todos los ambientes pero la frecuencia del riego te baja casi a la mitad", indicó.

Recomiendan no mover las plantas

Está el mito que circula entre los que tienen plantas en sus hogares, que para que las plantas crezcan y se mantengan florecientes por mucho tiempo es que se les debe hablar.

Otras veces se recurre a métodos químicos con fertilizantes y tierra de abonar “especial” para que crezcan y se mantengan, pero en realidad lo que no se debe hacer es moverlas por la adaptación que tienen en el lugar que empezaron a crecer.

“A las plantas hay que entenderlas. Una cosa que hay que saber es entender que no hay que moverlas mucho, si encontró su lugar dejarlas ahí y no moverlas mucho de su lugar porque generalmente las plantas se adaptan. El invierno es la mejor época para fertilizar, para que entre bien en la primavera. Si la gente le habla a la planta que no se preocupe que le va a venir bien a la planta”, comentó Ernesto Sadir. “Uno puede trabajar la planta durante todo el año. Uno puede trabajarla con sustratos livianos si las plantas están en macetas y si están en el piso lo que se hace es moverle toda la tierra, darla vuelta, y si se quiere agregar mantillo, tierra buena, se lo puede agregar. Y con respecto al fertilizante existe orgánico e inorgánico. Orgánico tenés harina de hueso y los químicos son compuestos para fertilizar”, comentó el florista.