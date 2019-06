Hoy, evento y marcha del orgullo en plaza Belgrano

La concentración será en la glorieta de la plaza Belgrano desde las 17 donde se llevará a cabo una marcha en conmemoración al Día Internacional del orgullo Lgbtiq.

Previo a la marcha, el evento iniciará con feria, mateada y exposiciones artísticas.

Luego de la marcha se leerá un documento conjunto realizado por las organizaciones y después habrá un espacio con números musicales, representaciones teatrales, poesía y Dj.

"Celebramos y defendemos los derechos conquistados, y exigimos el cumplimiento de los que nos faltan. Primero nuestras vidas, basta de ajuste y crímenes de odio. Por la ley de cupo laboral trans. Por una nueva ley nacional de VIH. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Separación de la Iglesia del Estado", son las reivindicaciones que detallaron en la convocatoria.

A esas consignas, desde la Fundación "Andhes" le agregaron otra que consiste en: "Basta de discriminación a la niñez y adolescencia trans". "Sostenemos que los derechos humanos ante las disidencias sexuales y de género tienen que cumplirse y respetarse conforme a todas las leyes relacionadas", sostuvo Roberto Aragón, miembro de esa fundación.

También invitaron a participar del evento a organizaciones políticas, artistas, músicos, bailarines, grupos feministas e independientes.

En ese sentido, Ramiro Tejeda, referente de la Fundación "AHF Argentina" en Jujuy, comentó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "hubo adhesiones a la marcha de diferente índole y eso es impresionante. Hay más de 60 instituciones que se están sumando a esta movida como ser organizaciones sociales, políticas de salud, cátedras de universidades, movimientos de derechos humanos, etc".

"Está bueno que apoyen porque dentro del colectivo tenemos familiares, amigos, vecinos, etc. Es lindo que se sume la gente y la que no lo hace por lo menos que respete las ideas y forma de vida de los demás", agregó.

Remarcó que "no sé si la sociedad está entendiendo esto pero sí se va involucrando de a poco. Algunos se van familiarizando, por lo menos eso. Nos dicen que les gusta ver a las Drag Queen, participan de a poco. Una de las consignas de este evento es "basta de los crímenes de odio y de discriminación".

Los actos de violencia "que se siguen dando no tendrían que seguir sucediendo. Hay aceptación de a poco pero lamentablemente falta que mucha gente tome conciencia. Seguimos recibiendo casos de que nos echan del trabajo por ser gay, por tener VIH y otras cosas que pasan fuera de lo que dice la ley", dijo.

Ley Micaela

El miércoles, concejales capitalinos aprobaron de forma unánime la ordenanza Nº 7.309/2019 referida a la adhesión a la Ley Micaela, el mismo tiene como función principal procurar la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes.

Mediante eso se realizará un procedimiento de capacitaciones a funcionarios y empleados públicos de San Salvador de Jujuy en la temática de violencia de género.

También se aprobó la ordenanza Nº 7.311, referente a crear "El Compendio Normativo de Derechos de las Mujeres y en Materia de Género", el que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial, municipal, con el objeto de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente.

Labor de prevención de la Fundación “AHF Argentina”

Una encuesta realizada por la fundación en el país arrojó que sólo el 14,5% de las personas dijo utilizar preservativo.

El mismo también dio a conocer que el 65% de los encuestados advirtió usarlo a veces y el 20,5% reconoció no usarlo nunca.

Uno de los principales objetivos de la fundación “AHF Argentina” es hacer testeos de VIH para detectar casos positivos y vincularlos al sistema de salud para que reciban el tratamiento y la medicación necesaria para darle pelea a esa enfermedad.

En el evento de hoy entregarán folletería preventiva de VIH, geles lubricantes, preservativos Love (que son marca propia de la fundación).

Cabe destacar que la institución también cuenta con el servicio de testeos rápidos cuyos resultados están en menos de 15 minutos y en completa confidencialidad, sin necesidad de proporcionar nombre ni apellido, ni el DNI y en forma totalmente rápida y gratuita.

Ayer realizaron una actividad en conjunto con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales debido a la conmemoración del Día Nacional de la Prueba VIH que fue justamente en la víspera. Donde hicieron testeos rápidos en ese establecimiento.

Ramiro Tejeda, referente de “AHF Argentina”, remarcó además que ya vienen realizando trabajos en conjunto sobre el tema en esa facultad junto a cátedras de la carrera Educación para la Salud.

Uso de preservativos

Los “disturbios de Stonewall”

El Día Internacional del Orgullo Lgbt (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), también conocido como Día del Orgullo Lgbt o simplemente Orgullo Lgbt (en inglés, Lgbt pride), es una serie de actos que esa comunidad celebra anualmente de forma pública para instalar la igualdad de su colectivo. Esta fiesta tiene lugar el 28 de junio, día en el que se conmemoran los disturbios de Stonewall (Nueva York, Estados Unidos) de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual.

Los disturbios de Stonewall consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969, en el bar conocido como Stonewall Inn del barrio neoyorquino de Greenwich Village. Frecuentemente se citan estos disturbios como la primera ocasión, en la historia de Estados Unidos, en la que la comunidad Lgbt luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales con el beneplácito del gobierno, y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos Lgbt en Estados Unidos y en todo el mundo.

En algunos países, la fecha original de esta celebración suele desplazarse al primer sábado anterior o posterior al 23 de junio, aunque también puede modificarse en caso de que coincida con otros actos relevantes (elecciones políticas, celebraciones masivas) o para conmemorar otras efemérides locales de acontecimientos trascendentes para el colectivo.

La noción básica del “orgullo Lgbt” reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo biológico, su orientación sexoafectiva, su identidad sexual o su rol de género.

Surge también como una respuesta política hacia los distintos flagelos que este colectivo atraviesa en la sociedad cuyas peores consecuencias son el maltrato e incluso la muerte.