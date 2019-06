Actriz feminista propone llamar "munda" al mundo

"He recibido muchos mensajes misóginos, agresivos, violentos. Alguien me mandó un video donde un hombre golpeaba a una mujer aterradoramente y ponía un texto en el que decía que merecía eso por estúpida", contó la actriz Mayra Couto ‘Encendidos’ de RPP.

Además, la artista nacional mencionó que las personas están viendo su mensaje como si fuera un espectáculo y que no le están tomando la importancia debida sobre empoderar a las niñas a través de estudiar.

"Me sorprende que no se tome importancia de todo el texto que habla de empoderar a las niñas a través de estudiar, de ser independientes y de hablar, sobre todo, y que se centren en eso (la polémica) como si fuera un espectáculo. Me parece que no estamos preparados para hablar de lo que pensamos y no es un espectáculo, es algo en lo que creo de manera personal" dijo la actriz.

Mayra Couto también hizo una reflexión sobre su publicación. "En principio tengo que hacer el mea culpa de no haberme explicado concretamente que luego lo hice en otro post y lo solté como algo en lo que creo y que, creo, merece ser puesto en contexto explicado", argumentó.

La actriz escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram:

Nosotras vamos a cambiar el mundo.

Suena imposible? Es porque nos han hecho creer que no podemos. Pero lo venimos haciendo desde hace mucho: el voto, el derecho a divorciarnos, a que no nos quiten la custodia de nuestros hijos, a trabajar, a estudiar.

Ahora, usemos todo lo que aprendimos y vayamos por nuestros sueños.

Niñas, ustedes pueden ser lo que quieran ser. No hay nada que no puedan lograr.

Aunque sea mamá la que diga que no podrás, aunque sea papá, aunque sean tus amigas del colegio. En silencio, recuerda que la única que sabe lo que quiere, eres tú y vas a encontrar la forma de lograr tus metas.

Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, por qué no le decimos MUNDA? 😍

Te van a decir que no digas eso, así que...

#lamundaesmía

#lamundaesnuestra

#cambiarelmundo #amorpropio#poderfemenino #niñasalpoder#sermujer #mujeres #mujer