El falso perrito callejero que estafó a estudiantes y profesores de una facultad

Caminando lento, "Perro Vaca" aparece de lunes a viernes en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Lo conocen desde ingresantes, pasando por auxiliares, hasta profesores prestigiosos. Todos le dan de comer, le llevan juguetes, lo cuidan.

Sin embargo, tras una denuncia que hizo pública en redes sociales la usuaria @manadigiur, salió a la luz la verdadera historia del que todos creían un perro callejero y no fueron pocos los que se sintieron víctimas de una "estafa".

"ABRO HILO DE COMO ESTE HIJO DE PUTA ESTAFO A TODA LA FACULTAD DE DERECHO DE ROSARIO", fue el mensaje con el que la estudiante de abogacía rosarina paralizó a la red social, un posteo que al momento lleva 93 mil likes, 33 mil compartidos y fue tendencia en Argentina.

"Apenas sos un ingresante en la Facultad de Derecho y este ser de cuatro patas es el primero que se te aparece con su hermoso hocico, logra comprarte al instante con su obesidad que lo caracteriza y esa cara de dame comida", comienza a desandar la historia la estudiante.

"Siempre está, pidiendo comida y seduciéndote con sus encantos, haciéndose el callejero y desahuciado", describe, al tiempo que da cuenta de que con su afilado modus operandi, "Perro Vaca" habría logrado engañar a las personas más preparadas de esa casa de altos estudios.

"Es tan buen estafador, estratega y manipulador que pudo engañar al profesor más prestigioso e inteligente de toda la facultad: CIURO CALDANI (¡Ciuro le lleva asado siempre! en varias oportunidades lo vimos dándole morcilla, costeletas y en esta foto un CHURRO)", continuó su narración la usuaria.

"Perro Vaca" ni siquiera se detiene los fines de semana, cuando como no tiene víctimas en el edificio de la facultad , según las palabras de la joven denunciante, "se dirige a donde vamos los estudiantes de derecho los findes: el Parque España. Y continua con su acting de perro callejero".

Tras el repaso pormenorizado del accionar de "Perro Vaca", @manadigiur, que en realidad se llama Mariana, reveló el secreto qué generó cientos de réplicas de damnificados en Twitter: "Perro vaca se llama Blanqui, tiene dueño, duerme todos los días en un sofá calentito, tiene todas las vacunas y recientemente fue operado".

Como si fuera poco y para dar cuenta de un delincuente de raza que actúa en varios frentes, compartió un hecho, que precisó, le fue contado por el propio dueño. "El maldito estafador se detiene todos los días afuera de una carnicería con esa cara de inocente y no se retira hasta que le dan carne", escribió adjuntando una foto de la escena.

Las reacciones en redes fueron diversas: muchos se sintieron estafados y otros tantos lo consideran un héroe de guante blanco. Tras salir a la luz su historia habrá que ver si se ve reducida su dieta o si a pesar de todo, los que lo cruzan seguirán sucumbiendo a sus encantos.

La historia de la publicación

"Soy muy perrera y siempre malcrié a este perro desde el primer día en la facultad", le contó a Infobae la autora de la publicación, Mariana Di Giura, de 23 años, antes de precisar cómo había sido que descubrió que "Perro Vaca" tenía en realidad otra identidad.

"Salí de cursar Procesal Penal, una materia, ayer a las 10 de la noche, veo a un tipo que lo tenía con un collar y me puse como loca. Yo pensé que el tipo se quería afanar al perro", contó la estudiante de quinto año de abogacía, sobre lo primero en lo que pensó al descubrir una escena impensada.

En esa línea describió que se acercó al hombre de la correa y lo interrogó acerca de "qué estaba haciendo con 'Perro Vaca'". El hombre se presentó como el dueño, mostró fotos con la mascota de cachorro, le contó que además tenía otro perro y un gato.

"Me dijo que él sabía que él iba a la facultad y que cuando volvía a su casa el perro se paraba en dos patas y se apoyaba contra el timbre para que le abrieran la puerta", describió Mariana, sobre otras de las revelaciones de la noche del viernes.

En cuanto a la respuesta de su publicación en redes, admitió: "No esperaba esta repercusión, si bien Twitter es un microclima porque todos los estudiantes de derecho estamos ahí, sabía que mis amigos iban a reírse, pero no esperaba esto". "Me escribió alguien desde Venezuela para mandarle saludos al profesor Ciuro Caldani, que es súper conocido en la facultad", cerró riéndose sobre los alcances de su posteo.