"No pueden hablar del peronismo, le deben todo"

El presidente del PJ, Rubén Rivarola junto al candidato a gobernador por ese espacio, Julio Ferreyra, y el candidato a intendente, Diego "Dingui" Palmieri, denunciaron ayer "una campaña sucia" por parte del sector que dirige Guillermo Snopek.

En la jornada de ayer, en horas de la mañana, el senador nacional había lanzado fuertes acusaciones en contra de los dirigentes peronistas, a los que vinculó con el gobernador Gerardo Morales y acusó de mantener negocios con el Estado. Además puso bajo sospecha la compra de un inmueble por parte del candidato a gobernador, Julio Ferreyra.

Por la tarde, en conferencia de prensa, los candidatos peronistas respondieron dichas acusaciones.

El primero en tomar la palabra fue el diputado Rubén Rivarola, quien denunció la puesta en marcha de una "campaña sucia", a una semana de las elecciones, por parte del grupo que comanda el senador Snopek.

"Nos están llevando todos los días a la misma discusión", afirmó Rivarola y agregó "nos dediquemos a trabajar y no a difamar, se tiene que terminar la política sucia".

Sobre las acusaciones en su contra, el presidente del PJ respondió que "me critican porque tengo una clínica, estoy orgulloso de tener una clínica, tengo 957 empleados. A fin de mes hay que pagar aportes y sueldos. Yo quisiera que ellos me digan si ellos tienen la empleada de su casa en blanco. Vivieron siempre del Estado" y agregó "no lo digo porque me duele, me molesta que me lo diga esta clase de inútiles que nunca hicieron nada por la provincia".

Respecto a las acusaciones sobre una supuesta "sociedad" con el Gobierno provincial, Rivarola recordó que "tienen en su lista a Alejandro Snopek, que es diputado nacional de Cambiemos, ¿Cómo nos pueden decir a nosotros socios del Gobierno de Morales?, ellos son los socios".

"Quisieron usar el sello del PJ, no pudieron, porque sino hoy serían capaces de decir que son peronistas. No son más del PJ, se fueron del justicialismo a buscar otro ‘partidito’", dijo Rivarola y afirmó que "los socios del Gobierno son ellos, ¿Saben por qué? Porque si juntaríamos los votos del PJ más los votos de ellos estaríamos hablando de la Gobernación de la provincia".

El diputado también se refirió a las acusaciones respecto al manejo del Partido Justicialista. En ese sentido dijo que "yo creo que ellos no pueden hablar del peronismo, cuando el peronismo les dio todo y le deben todo al peronismo" y afirmó "toda su vida trabajaron en el Gobierno, vivieron del Estado. No saben lo que es pagar un sueldo".

Finalmente Rivarola reflexionó que "la política es democracia y la democracia tiene que ser limpia" y convocó a todos los dirigentes a la unidad y a "buscar una provincia mejor, sin críticas".

“Yo salí a hacer campaña limpia,sin hablar de nadie’

Por otra parte, el candidato a gobernador por el Frente Justicialista, Julio Ferreyra también respondió a las acusaciones del sector de Guillermo Snopek.

Sobre la compra de un inmueble, el exdirector del Registro Civil, puso a disposición el documento de la compra de un departamento realizada el día 19 de febrero, un día antes de dejar su cargo en dicho organismo.

“Son los ahorros de toda mi vida”, dijo Ferreyra y agregó que “tengo los comprobantes del banco, de mi sueldo cuando compraba dólares. Está todo a disposición”.

El candidato lamentó los agravios recibidos y denunció también “una campaña sucia” por parte de ese sector.



Ferreyra también se refirió a las acusaciones en su contra respecto a una denuncia pública por supuestos abusos ejercidos hacia una empleada del Registro Civil.

“Jamás a esa chica le hice un cumplido, ni le invité un café, ni le hice alguna insinuación”, dijo Ferreyra y explicó que “el problema de esa chica fueron sus constantes incumplimientos en su obligación de trabajar”.

Respecto a ese tema, afirmó que tomará acciones legales contra la empleada del Registro Civil que salió públicamente a denunciarlo.

“Me pasé la vida tratando de ser buena persona, hoy tengo que escuchar a todos decir cosas absolutamente inaceptables”, lamentó Ferreyra.

Sobre las elecciones, el dirigente señaló que desde el peronismo vienen trabajando en “una campaña limpia, de cara a la gente, proponiendo y debatiendo ideas” y rechazó “los agravios recibidos por parte de los demás sectores”.

“Yo salí a hacer una campaña limpia, sin hablar de nadie, de ningún candidato”, afirmó Ferreyra y agregó que “quieren tapar sus errores hablando de mí”.

En otro tramo de la conferencia, el candidato a gobernador también se refirió a las elecciones. “Tienen miedo, tienen miedo de los resultados que están teniendo a nivel nacional, las encuestas no le dan y piensan que pueden salir a la luz cosas que no están muy claras”, dijo Ferreyra y agregó que “nosotros no tenemos miedo a nada, no hacemos nada de lo cual tengamos que temer”.

“Para mí la elección es una compulsa y si la pierdo me iré a mi casa, para mí no es una guerra”, dijo el candidato a gobernador.

Finalmente el candidato a gobernador se dirigió a la gente y afirmó que “yo prometí reordenar la provincia y le digo con total franqueza a todos, lo vamos a hacer cueste lo que cueste”.

Pedido de Palmieri

El candidato a intendente, “Dingui” Palmieri también se refirió a las acusaciones del senador.

“La verdad que estamos un poco cansados de esta campaña sucia que están haciendo ciertos opositores en contra de las familias de muchos de los que estamos acá”, dijo Palmieri y agregó que “esto es una elección, no estamos en una guerra, estamos simplemente en un proceso democrático donde podemos debatir ideas”.

En ese sentido, el candidato a intendente por la ciudad de San Salvador de Jujuy hizo un pedido a los demás sectores y dijo que “no busquen ni escarben cuestiones personales con nadie del justicialismo porque somos gente que vive del trabajo” y agregó que “estas operaciones que lo único que hacen es manchar la política, que nosotros desde el justicialismo entendemos que es tan linda, tan buena para poder cambiar la realidad de nuestro pueblo jujeño”.