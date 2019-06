Advierten cuidados al consumir conservas para evitar botulismo

Recientemente la intoxicación con botulismo de dos personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) retire alimentos veganos de la venta. Al respecto el médico infectólogo jujeño Gustavo Echenique, explicó que muchos casos de botulismo transmitido por los alimentos se dan porque las personas comieron conservas caseras o alimentos preservados o fermentados que estaban contaminados con la toxina.

La Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), por su parte, advirtió también sobre este tipo de intoxicación para crear conciencia en la prevención. Precisó que el botulismo de transmisión alimentaria es causado por el consumo de alimentos que no se han procesado adecuadamente, y se debe a sustancias tóxicas producidas por una bacteria llamada Clostridium botulinum. Estas toxinas se generan preferentemente en ambientes con poco oxígeno, por eso tiene más riesgo de contaminación de los alimentos enlatados, conservados o fermentados de preparación doméstica.

La ingestión de la neurotoxina, extremadamente potente, sintetizada por Clostridium productores de la neurotoxina botulínica (CPTB) como C. botulinum toxinas A-F, C. baratii (toxina F), C. butyricum (toxina E) está presente en alimentos conservados y contaminados con el bacilo. Se considera de emergencia médica debido a que si no se trata puede ser mortal, aunque no se transmite de persona a persona.

El infectólogo jujeño describió que esta enfermedad neurológica severa se caracterizada por una parálisis fláccida que afecta a los humanos y a una variedad de animales, causada por la acción de la neurotoxina botulínica.

La Sadi detalló entre los síntomas: dificultad para tragar o hablar, boca seca, debilidad en ambos lados del rostro, visión borrosa o doble, caída de los párpados, problemas para respirar, náuseas, vómitos y/o calambres abdominales y parálisis.

La guía indica que se debe consultar al médico, si se sospecha que puede tener botulismo ya que explican que es clave que haya tratamiento temprano ya que aumenta la posibilidad de supervivencia y disminuye complicaciones. Recomienda dar cuenta a las autoridades sanitarias para evitar que otras personas ingieran alimentos contaminados, con lo cual sugieren tomar muestras en contenedores herméticos para enviar a analizar a las autoridades y así identificar la causa.

El infectólogo Echenique explicó que "en la mayoría de los casos la muerte sobreviene por fallo respiratorio, debido a la afectación de músculos respiratorios o neumonía" y aseguró que en caso de curación, la convalecencia es muy gradual y lenta, de varias semanas o meses.

Precisó que uno de los temas clave en el país y en el norte es común la elaboración y comercialización de distintos tipos de conservas caseras, entre ellas escabeches y conservas en aceite de pescados y mariscos, vizcacha, morrones y vegetales. Y es clave tomar en cuenta que los alimentos no siempre tienen signos de olor o sabor que indiquen la presencia de la bacteria.

Anmat retiró producto vegano

El alerta surgió con la publicación del Anmat prohibiendo la comercialización de un alimento procesado por estar involucrado en intoxicación por botulismo de dos personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por no poseer la habilitación correspondiente. Ordenó retirar del mercado el producto marca Tsuki Macro Vegan.

La Anmat realizó un alerta a todas las jurisdicciones bromatológicas del país, a través del Nuir N 0045-1.

Por tratarse de productos que se comercializan especialmente en dietéticas y a través de internet, se alertó a la población que se abstenga de adquirir y consumir esos productos; y que de poseer en sus hogares se comuniquen con la autoridad sanitaria más próxima o a la Anmat.

La toxina se detectó en el producto hummus, garbanzo orgánico, marca Tsuki Macro Vegan consumido por las afectadas.

Distintas formas

Entre las formas reconocidas de botulismo, la que deviene de la intoxicación por toxina preformada son: la alimentaria, por ingestión de la toxina producida en el alimento y es la más conocida.

La Iatrogénica por uso de la toxina con fines terapéuticos; laboral por manipulación de toxina en laboratorios; bélica o terrorista por uso de la toxina como arma química; toxiinfección (colonización de la bacteria y producción de la toxina in situ); toxemia intestinal en el lactante; toxemia intestinal del adulto; y en heridas.

Lo que hay que saber para poder prevenir

HIGIENE / AL MANIPULAR LOS ALIMENTOS.

La Sociedad Argentina de Infectología (Sadi) informó que para prevenir la intoxicación alimentaria de botulismo hay algunas claves para tener en cuenta el mantenimiento de la higiene personal, fundamentalmente con el lavado de manos y mantenimiento de la higiene del sector donde se van a manipular los alimentos.

Es clave la separación de alimentos crudos y cocidos. También lo es la cocción total de alimentos a una temperatura mayor a 70ºC para evitar que queden crudos en su interior.

Por otro lado, recomiendan el mantenimiento de los alimentos a temperaturas seguras. Entonces los alimentos perecederos en heladera a menos de 5ºC, alimentos listos para servir arriba de 60ºC, no descongelar alimentos a temperatura ambiente y no cortar las cadenas de frío. Utilización de agua potable e ingredientes crudos seguros.

Otras sugerencias apuntaron a consumir alimentos en forma seguro y para ello instaron a no comer alimentos en conserva si el envase está hinchado o tiene olor desagradable, aunque el olor o sabor no siempre revelan la presencia de la bacteria Clostridium botulinumc, ya que algunas cepas no se notan.

No se recomienda consumir productos directamente en envase de conserva, ya que antes deben ser sometidos a calentamiento mayor a 100ºC, para destruir la potencial presencia de toxinas, aún cuando no presenten signos de alteración.

Además, se deben someter los alimentos de conserva antes de su consumo, siempre que sea factible, a temperatura cercana a los 100ºC, para destruir la potencial presencia de toxinas, aún cuando no presenten signos de alteración. No se aconseja mantener el alimento previamente calentado para su consumo más de 72 horas en la heladera, caso contrario se aconseja repetir el procedimiento de calentamiento de 30 minutos a 100ºC antes de volverlo a ingerir, aunque sea de ese envase.