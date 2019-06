Ponen en marcha el "Fondo Cultural Jujeño"

Con un total de 2 millones de pesos, destinado a distintos proyectos con un tope de hasta 50 mil pesos cada uno, fue lanzado ayer el Fondo Cultural Jujeño, en la necesidad de darle herramientas a los distintos colectivos culturales para poder potenciarla. El cierre de las inscripciones para la primera etapa será hasta el 31 de julio y la primera entrega será el 2 de septiembre.

El anuncio fue dado a conocer por Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de la provincia; Luis Medina Zar, secretario de Cultura; Diego Valdecantos, secretario de Turismo y José Rodríguez Bárcena, secretario de Turismo y Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

En tal sentido, Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo, señaló que "este era un requerimiento que había hecho el gobernador hace un tiempo, de ordenar las demandas culturales, y en función de eso, crear una herramienta que permita que el Estado sea facilitador y articulador de esas necesidades".

Del Fondo Cultural Jujeño dijo que "es una herramienta dinámica que nos permite estandarizar e institucionalizar también las demandas culturales, que no dependa de si tiene el teléfono del secretario, si tiene llegada al ministro o si es amigo del gobernador, sino que esto pasará por un jurado". Aclaró que "no queremos justamente burocratizarlo, sino que sea dinámico y justo, que todos tengan acceso a la posibilidad de recibir una ayuda". Ejemplificó que "si uno quiere hacer un viaje a Cosquín; comprar un instrumento musical; o si quiere grabar un CD, puede presentar un proyecto". Advirtió además que "la idea es dar a conocer la página, que sea rápida, dinámica y que se pueda hacer desde cualquier lugar de la provincia. El cierre de las inscripciones para todos los proyectos será el 31 de julio y la primera entrega será el 2 de septiembre. Ya tenemos el total de los fondos que serán $ 2 millones de pesos para los distintos proyectos con un tope de hasta $ 50 mil pesos por proyecto. Como bien decía Rodríguez Bárcena necesitamos darle herramientas a los distintos colectivos culturales para poder potenciar la cultura jujeña, específicamente para jujeños". Aclaró luego que "este proyecto ya funciona en otras provincias con mucho éxito y aquí irá creciendo porque la idea es que pasen por un jurado representativo con la gente más idónea de la cultura para poder determinar cuáles son los proyectos que se van a seleccionar". Asimismo apuntó que "si no sale en esta etapa un proyecto presentado, lo puede volver a presentar en la segunda etapa. La idea es que a lo largo del año se hagan tres entregas, aunque ahora haremos dos porque estamos comenzando este mes, pero la idea es institucionalizarlo y que quede independientemente de quien gobierne para que termine siendo propiedad de los colectivos culturales, que se adueñen de esto, generen demanda y sea un derecho adquirido de toda la cultura jujeña".

Mail para consultas por los proyectos

Luis Medina Zar, secretario de Cultura de la Provincia, indicó que “el lanzamiento del Fondo Cultural Jujeño nos parecía importante debido al trabajo que veníamos realizando desde el Ministerio de Cultura y Turismo, y a través de la Secretaría de Cultura y Turismo municipal. Desde ahora se va a empezar a estructurar, un nuevo fondo, enfocado a la formación, producción y a la movilidad para hacer las tres grandes líneas generales en las que se pueden presentar”.

Detalló que “es un fondo destinado a todos los gestores culturales de la provincia, un fondo que tiene un tope de $ 50 mil por cada uno de los proyectos. Habrá distintas etapas de presentación en este fondo, para tratar de contribuir y aportar a cada uno de los proyectos que se vayan generando de los distintos colectivos artísticos”. En este sentido explicó que “la primer etapa será de presentación y una vez que queden seleccionados, cada uno de los proyectos estará en esta primera etapa, realizándose hasta fin de año. Habrá una segunda etapa de convocatoria que será para el primer semestre del año próximo y una tercera etapa para el segundo semestre, pero todas las etapas de preselección y selección se realizarán hasta fin de año. Todos los datos estarán subidos a la página del Ministerio y el mail: fondoculturajujuy@gmail para que puedan consultar el proyecto que tiene un esquema muy básico y sencillo para presentar”.

Destacó que “la idea es que podamos fomentar toda la producción artística para todos los colectivos culturales. Lo que queremos es estimular la vida cultural de la provincia desde la Secretaría y para ello se invita a todos los artistas, gestores culturales y actores sociales de Jujuy a estos distintos proyectos”.

Medina Zar también explicó que esta primera parte “se van a dar en tres líneas; formación, para instancias de capacitación; producción, para todas las industrias culturales de artesanías, desde la creación, materialización de bienes y servicios y distribución; y la movilidad para la realización de viajes con el propósito de concretar oportunidades de formación o producción”.