"No llegamos a cumplir nuestro objetivo de venta"

Sin lugar a dudas, la crisis económica afecta fuertemente a diferentes comercios de elementos de la construcción. Tras una visita en un corralón de la Almirante Brown, el vendedor Ezequiel Balcarse puso de relieve que tras los elevados índices de inflación el año pasado los precios de los materiales llegaron a cambiar su valor hasta cinco veces en dos meses. "Un día teníamos un precio y al otro día cambiaba", dijo.

Sin embargo, el vendedor resaltó que a inicios de año, las ventas no fueron propicias, "ahora no es como antes cuando teníamos una continuidad de ventas durante dos o tres años y sabíamos a qué objetivo de venta llegaríamos, hay meses que son buenos y otros malos. Ahora no llegamos a cumplir el objetivo de venta de un cien por ciento", acotó.

A su vez, puso de relieve que hoy la mayoría de los clientes busca acceder a productos económicos dejando de lado la calidad. "Por ejemplo, los productos caros como porcelanato y baños de alta gama cada vez se venden menos". Y es que el vendedor señaló que la crisis se vio en algunos productos que quedaron sin ser solicitados de desde hace mucho tiempo. "La última vez que vendí una juego de baño de primera calidad de 32.000 pesos, fue a inicios de enero de este año. Ahora el cliente apunta a un juego de baño de mediana calidad a 17.000 pesos, también se ofrece uno más económico a 9.000 pesos", resaltó.

Algunos costos de productos

Los precios actuales de algunos elementos básicos para la construcción que se ofrecen en el corralón son mosaicos de 36x36 cm de primera calidad (producto que es mayormente elegido por el cliente) alcanzan los $235, $245 y los de segunda marca trepan los $190. Un juego de baño que incluye inodoro, mochila, bidé, pileta y su soporte alcanza los $32.000 mientras que uno más económico va desde los $9.000 a $17.000, el hierro torcido de 6 mm trepa los $160, hierro torcido de 12 mm, $586, ladrillos de 12 cm $22,40.

Incertidumbre del cliente

Tras la visita a los diferentes corralones de capital, se pudo apreciar que las expectativas de compra en materiales de la construcción no son alentadoras por parte de los clientes.

"Este año me propuse remodelar las paredes de mi casa pero no creo que pueda hacerlo, estoy gastando mucho dinero en luz y gas. Ahora trato de pensar en gastar lo justo", señaló Sonia Flores. Por su parte, el jubilado Marcelo Quintana, quien se dirigió a consultar los precios de cemento y mosaicos, apuntó que "con esta situación de crisis uno no sabe si comprar ahora o esperar unos meses más porque los precios cambian", dijo.