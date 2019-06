La voz de los jóvenes que votan por primera vez

Desde que se aplicó la ley que determina que los adolescentes de 16 años pueden votar, aunque de manera opcional, la participación de la juventud y su involucramiento en cuestiones políticas se fue incrementando. Es que no quieren quedarse afuera de emitir su voto por primera vez y se instruyen para hacerlo de la mejor manera.

Hay jóvenes que tienen un panorama más claro que otros sobre todo lo que implica votar, y ellos son, en su mayoría, los que están ligados a acciones sociales como ser, en actividades dentro de sus escuelas o en ongs jujeñas.

Al respecto, Naiara Goyechea Medina, que tiene 19 años y es miembro de la fundación "Alas de Águila", en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "tengo muchas expectativas y siento mucha responsabilidad porque es la primera vez que voto. Es una responsabilidad muy grande que tenemos como ciudadanos, como personas. De niña siempre acompañé a mis padres a votar, siempre me gustó ese día".

"Me gusta ver que las personas vayan a votar, que las familias vayan todos juntos y que lo tomen con la seriedad que corresponde. Es emocionante ver a adultos mayores que no tienen la obligación de ir pero sin embargo van y votan. Ellos se lo toman con mucha responsabilidad y eso lo valoro mucho. Por eso votar es muy importante", añadió.

La palabra clave a la hora de votar es "la responsabilidad y no hay que hacerlo al azar. Personalmente me parece muy importante esto porque más allá del partido que gane, de si nos gusta o no, es necesario que nosotros como personas aportemos en la sociedad. Más allá de quien gane", dijo.

Asimismo, indicó que "levantar un papel que está tirado en la calle, cuidar lo que tenemos, tratar al otro bien, respetarnos, hacer las cosas de manera correcta, cuidar el lugar donde trabajamos, etc., esas pequeñas cosas transforman a la ciudad, lo que cada uno hace como persona. Eso es importante y lo remarco porque más allá de quien gane debemos hacer nuestro aporte en la sociedad, es decir, vivir en valores".

En ese sentido, Gastón Barco de 17 años y alumno de quinto año de la Escuela de Comercio Nº1 "Profesor José Antonio Casas", comentó que "estaría muy bueno que todos los chicos que ya cumplieron los 16 años vayan a votar y de a poco se involucren en la política. Que entren en ese entorno porque después cuando son más grandes no saben votar, están perdidos, y no saben ni cómo leer una carta de presentación de diputados y concejales".

Barco participa en el Concejo Deliberante Estudiantil y en las actividades sociales que promueve el establecimiento.

También aseguró que "tienen que ir tomando conocimiento porque elegir autoridades es decidir sobre lo que va a pasar en el país. Y después algunos se quejan porque se elige mal. Los jóvenes tienen que saber cómo votar y a quién votar. El mensaje es que vayan a votar, se involucren y sean conscientes de lo que hagan ese día".

Por su parte, Arantxca Ibarra de 18 años sostuvo que "para mí sufragar es muy importante porque las voces de los jóvenes tienen un gran peso. Si bien hoy en día es un poco confuso el tema de la política pero los jóvenes con su pensamiento pueden llegar a cambiar todo lo que está mal".

La joven que también es integrante de "Alas de Águila" concluyó diciendo que "el consejo que le doy a los chicos es que lo hagan con conciencia. Escuché a algunos decir que quieren votar en blanco pero eso no está bueno, les recomiendo que analicen las propuestas y se fijen en el bien de todos".