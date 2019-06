Camaño afirma que "muchos concejales" del Frente Renovador quieren acordar con el kirchnerismo

La diputada por el Frente Renovador Graciela Camaño reconoció que rechaza la posibilidad de llegar a un acuerdo con el kirchnerismo, pero señaló que en la fuerza que encabeza Sergio Massa "hay muchos concejales" bonaerenses que se "inclinan" hacia un acuerdo con Unidad Ciudadana.



"Hay (en el Frente Renovador) una multitud de pensamientos sobre cómo debemos pararnos respecto al kirchnerismo. Algunos, como yo, renegamos de esa posibilidad, pero convengamos que hay en la provincia de Buenos Aires una gran cantidad de concejales que se inclinan por esa posibilidad", indicó Camaño en una entrevista que publica hoy la edición online del diario Perfil.



En la entrevista, Camaño se define como la "madre política" de Massa y reconoce entre risas que "a veces las mamás no saben qué es lo que hacen sus hijos".



"En el congreso de la semana pasada le dimos (a Massa) un mandato vinculado a construir una mayoría opositora al gobierno. Si algo tuvo la convención es marcar la necesidad de plantar los mojones de una oposición. Lo importante es que nos presentamos como una fuerza consolidada", apuntó.



En otro orden, la diputada aseguró que "hay un porcentaje muy elevado de ciudadanos" que desean el surgimiento de un espacio político que supere la polarización que entre el oficialismo de Cambiemos y Unidad Ciudadana, fuerza que lidera la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



"Alrededor de un 50% de argentinos que no optan ni por el pasado ni por el presente. Y ahí hay algo para hacer, porque somos dirigentes políticos y nuestra misión más importante es transformar, ser transformadores", subrayó Camaño.