Tranquila y muy participativa jornada democrática en San Pedro

Una tranquila jornada democrática se vivió en esta ciudad, donde por primera vez, se destacó la masiva participación de la ciudadanía que desde tempranas horas, se apostó en la puerta de los establecimientos educativos para emitir su voto. De acuerdo a datos recabados en el recorrido que nuestro diario efectuó por las distintas escuelas, no se presentaron mayores inconvenientes, y los que hubo fueron subsanados por las autoridades respectivas, como por ejemplo la ausencia de presidentes de mesa, en el caso de la escuela Nº 95 Almirante Guillermo Brown, donde la Delegada Electoral solicitó, según las disposiciones, que la primera electora ocupe el lugar del presidente de mesa. En la escuela Nº 281 Provincia Santiago del Estero, la escuela no pudo abrir las puertas en el horario establecido por falta de autoridades de mesa, una hora después a las 9 se inicio el acto eleccionario. Idénticas situaciones se presentaron en otras escuelas.

En cuanto al operativo policial, la Unidad Regional 2 contó con 200 efectivos distribuidos en los distintos establecimientos del Área 1 que compete a la ciudad y la Nº 2 a la zona rural que estuvieron como custodios. “A fin de evitar cualquier inconveniente que pudiera surgir en el acto eleccionario, se dispuso un servicio de seguridad acorde, también se mantuvo un recorrido prevencional en los barrios y periferias. Todas las comisarias contaron con el la cantidad de gente necesaria para paliar cualquier situación, tanto en el trámite administrativo para aquellas personas que no pudieron emitir su voto como para la recepción de denuncias o exposiciones. Hasta horas de la tarde, no se recepcionó ninguna denuncia respecto a delitos electores y no hubo participación policial al respecto” indicó el jefe comisario inspector Rubén Perales.

En cuanto a los accidentes que se registraron en la jornada, hubo una colisión en la ruta provincial Nº 56, sin víctimas fatales como así también incidentes en los que se vieron involucrados motociclistas que fueron asistidos por personal del Same.