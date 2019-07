Precandidaturas: ¿incertidumbre o desinterés?

El país, avanza entre la convulsión y la serenidad, entre el entusiasmo y la desazón. Los promotores de ambos lados de la grieta están de parabienes: tal vez jamás pensaron que podría llegar a tener tanto éxito en su tarea de dividir el terreno electoral, como tampoco deben haber imaginado que iban a lograr el doloroso efecto colateral de profundizar al máximo la división de una sociedad lastimada y atrasada por las divisiones que arrancaron entre realistas e independentistas, y se prolongaron por unitarios y federales, mitristas y autonomistas, conservadores y liberales, azules y colorados, radicales y peronistas, para llegar hasta nuestros días, entre macristas y kirchneristas. Lo malo es que no fue una evolución de la sociedad. Más bien fue una involución, si tenemos en cuenta que el resto de los países casi siempre pudo aprovechar sus diferencias para crecer. Y en las últimas horas se reforzó la grieta, entre la euforia del oficialismo y el descontento de la oposición por el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Para aquellos fue el mayor logro de los últimos veinte años hacia el objetivo de integrarnos al mundo (o que el mundo nos tenga en cuenta). Para éstos, fue el peor paso atrás en una estrategia donde los socios pobres nunca son tratados en pie de igualdad en una sociedad con los poderosos. Desde el fondo de la historia, hasta la más candente actualidad, nuestra vida parece condenada a los enfrentamientos, a la bipolaridad. Nunca un punto medio, nunca un lugar de encuentro. El equilibrio, jamás.

En este contexto, Jujuy, nuestra pequeña y periférica provincia, aparece también condenada a sostener permanentemente las dos orillas de la grieta. Hoy, nuevamente, radicales y peronistas disputan una nueva carrera electoral. El oficialismo local, más ordenado, se sacó de encima la posible interna que le desacomode los planes. La UCR manda: y ordenó los precandidatos a diputado nacional de manera casi lógica: el ministro ultra gerardista Raúl Rizzotti primero, la ministra de Desarrollo Social Natalia Sarapura cumpliendo el sitio obligado a la mujer, y tercero, para cumplir, un socio peronista Mario Nallar. El otro socio, el PRO, debió resignarse a seguir empujando el carro sin distraer ni uno de los pocos votos que tiene en la campaña hacia el 11 de agosto. Martín Berardi -sin demasiado para mostrar desde su coordinación del Plan Belgrano- y Flavia Castro, la jefa del Inadi local, ni pudieron ser precandidatos formales.

El Partido Justicialista sufre una tensión especial, que debería terminar en las primeras horas de la mañana de hoy. Seis listas de precandidatos aspiran a representar al peronismo. Julio Ferreyra y Florencia Romero; "Por Jujuy", Guillermo Jenefes y Ana Cuellar; "Con todos" Carolina Moisés y Carlos Cantero; "Confluir" Alberto Matuk y Yolanda Canchi; "Unidad Jujeña" de Adrián Mendieta y Patricia Armella; "Volver a tener futuro" de Guillermo Sapag y Liliana Condorí. La tensión especial se generó porque Carolina Moisés, sigue asegurando ser ultracristinista de la primera hora y la favorita de la fórmula FyF, es decir, la única ungida para integrarse en el voto a la boleta de la fórmula nacional. El caso es que hasta hoy, las autoridades nacionales del ahora llamado Frente de Todos no confirmaron ni desmintieron los dichos de Carolina, ni respondieron si permitirán que las otras cinco listas jueguen en igualdad de condiciones. Esto es poner su foto al lado de la de la fórmula nacional, que les garantice una tracción de votos importante. Los plazos ya vencidos, tienen tolerancia de ley hasta las dos primeras horas de este lunes para comunicarlo (a menos que la Justicia electoral nacional conceda extensiones). Los teléfonos desde Jujuy a Buenos Aires ardieron estos días. No siempre fueron atendidos en la Capital Federal. Y cuando atendieron en la sede del PJ, las voces dispuestas a conversar informaron que las decisiones se toman y se comunican en el Instituto Patria. Y allí, aparentemente, Jujuy, no es una prioridad que les quite el sueño. Por esa actitud más y la "primereada" de la diputada sampedreña, no en Jujuy, sino en Buenos Aires, están a punto de desbaratar la brillante performance del PJ local en la elección provincial pasada. Confluyen en este punto, el aprovechamiento de todos los que quieren -o necesitan- un peronismo reducido a la mínima expresión- y la miopía de los que por sentirse "elegidos" desprecian el futuro que el PJ unido les puede ofrecer a todos. Indignados y/o esperanzados, los precandidatos de las cinco listas están presentados y una vez que Buenos Aires decida si acepta a todos en la "boleta larga" lo desprecia a los que no considera "ultraleales" o cristinistas de paladar negro, recién se sabrá si alguno se baja. Volviendo al párrafo inicial, los estrategas nacionales del Frente de todos, deben estar conscientes de la vigencia del viejo refrán que enseña que hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Tal vez si es así, recuerden que el viejo Frente para la Victoria perdió la presidencia por ese pelito en el 2015 y le tenga a Jujuy algo más de consideración. Claro, a lo mejor en el 2015, esos estrategas no ponían todo el empeño en ganar, como seguramente, lo pondrán ahora, pero es motivo de una discusión para otro momento. Como no son pocas las sorpresas que depara la política, en algunos días se anunciaría la visita a Jujuy del precandidato a presidente Alberto Fernández. Para entonces, deberá haber quedado claro el final de la incertidumbre con respeto a quién o quiénes bendecirá la fórmula FyF para que los represente, y aventado el presunto desinterés por Jujuy que hasta ahora parece ser una consigna.

El resto de los precandidatos está alineado y calentando motores. Y sin novedades. Quizás entre unas pocas líneas aparte, unas las merezca la nueva precandidatura del diputado nacional en ejercicio Alejandro Snopek a quien acompaña la militante pro-vida Ana Alarcón. Snopek hoy va con Consenso Federal, detrás de la fórmula presidencial de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. También unas líneas para el Frente de Izquierda que ya soportó una sensible reducción de sus votos, y ahora, está empeñado en reducir su figura más notable, metiéndolo en cuanta candidatura aparece en el escenario: Alejandro Vilca, puede ser un "todo terreno", pero el riesgo de ir perdiendo en cada elección un poco más de votos le puede estar cerrando el camino -a él y a su gente- para futuras contiendas que lo requieran fuerte y preservado. Otras líneas son para la inminente visita a Jujuy que programa un relevante referente del Frente de Todos: el hoy precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Sergio Massa. Después de un coqueteo que lo tuvo "borocoteando" por diferentes sectores, para finalmente volver -con su tropa cansada y dispersa- a su residencia original en la casa del kirchnerismo. El tigrense en el país, después de haber amagado con un futuro político brillante, hoy es un modelo de renunciamiento a los propios dichos y conformidad "con lo que haiga". Y en Jujuy, su visita deberá tener dos costados que cuidar: excusarse con el peronismo local al que atacó sin piedad, sin códigos y medidas, y excusarse también con sus viejos referentes de Primero Jujuy, a los que ensalzó y alentó cuando vivía como vecino dilecto en el condominio del macrismo. Especialmente al vicegobernador Carlos Haquim y a su tropa de Primero Jujuy, que, convencidos del discurso y el empuje del Massa del 2015, trabajaron a destajo desde el llano y le entregaron el único y resonante triunfo a su candidatura presidencial en aquellas elecciones que, hoy, vistas desde aquí, parecen pertenecer a la prehistoria política local. Y hoy, es 1 de Julio del 2019... comenzó la segunda mitad de un año clave....