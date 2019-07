Hacer el intento pese a la crisis económica

Desde UWC Argentina insisten en destacar que existe la posibilidad de acceder a asistencia financiera de acuerdo a las necesidades de cada familia.

Es que la ong sólo cubre los gastos concernientes a la educación y no así el transporte que queda a cuenta de la familia del estudiante seleccionado.

Ante esta condición, la referente de UWC en Salta, Virginia Martínez llamó a los jujeños a no desilusionarse ante esta situación. "Las familias no deben de preocuparse porque si el chico no tiene las condiciones económicas, la organización mueve cielo y tierra para que puedan ir". Sin embargo también apeló a la solidaridad de las familias de los potenciales seleccionados indicando que si logran ser beneficiarios de la asistencia financiera de todos modos deberán colaborar con "la cantidad de dinero equivalente al gasto anual que genera el estudiante en la familia". "Hay que hacer el intento. Si no se inscriben, nunca sabrán si están en condiciones o no", sugirió a los jujeños.