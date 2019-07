Llega a los cines "Chucky: El muñeco diabólico"

El sádico juguete asesino llega mañana a los cines en una nueva versión del clásico de terror de los 80, ahora digitalizado y con la tecnología del cine actual.

“Chucky: el muñeco diabólico” (“Child’s Play” en su título original) es un reebot de la película homónima de 1988, dirigida por Lars Klevberg, escrita por Tyler Burton Smith y con la voz de Mark Hamill. El terrorífico personaje, que traumó a niños y grandes alrededor del mundo e intentó mantenerse vigente con secuelas (la mayoría de menor calidad), vuelve con una adaptación aggiornada a la tecnología y al cine actual, aunque con la misma necesidad de sangre de siempre.

TRAMA: La corporación Kaslan acaba de lanzar una nueva línea de muñecos de alta tecnología conocidos como Buddi, que adquiere fama a nivel mundial al punto de convertirse en el regalo perfecto para los niños. Karen Barclay (Aubrey Plaza) decide regalarle uno de los muñecos a su pequeño hijo Andy (Gabriel Bateman) por su cumpleaños. Sin embargo, un mal funcionamiento causará que el muñeco adopte un comportamiento agresivo y psicópata, iniciando una sangrienta oleada de muertes en el pueblo.

La imagen de muñeco en todo su esplendor, desde su aparición en los tráilers e imágenes difundidas, genero todo tipo de opiniones y algunos fanáticos no se mostraron muy contentos con el nuevo look: “Se ve horrible”; “es peor que el propio Chucky”; “ese no es mi Chucky; “¿quién es esta muñeca de Justin Bieber”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en las redes. Es que este nuevo aspecto se aleja bastante del original que tenía una imagen de bebote. Ahora se nota una figura más humana, aunque esos ojos rojos y esa sonrisa siniestra le otorgan un aspecto que en lo previo va de la mano con la nueva versión.

Los muñecos Good Guys ahora se llaman Buddi, en referencia a los muñecos My Buddy de la vida real, que son los que influyeron en el diseño original del personaje. “Más que un juguete… es tu mejor amigo”, es una de las frases que acompañó la promoción del film. A diferencia de los protagonistas de los años 80, estos incluyen, en las cajas donde habitan una señal WiFi, lo que hacen que los muñecos ser controlados digitalmente. Además Chucky ahora tiene tecnología de punta con escaneo infrarrojo incluido.

Los productores de la película “It” son quienes modernizaron y dan reinicio al mítico muñeco en esta producción que no cuenta con la aprobación oficial de su creador original, Don Mancini, quien actualmente está preparando una serie de televisión basada en el mismo juguete asesino. Con dirección del noruego Lars Klevberg (“Polaroid”) la cinta está protagonizada por Aubrey Plaza como Karen la madre que le regala el muñeco a su hijo (Gabriel Bateman) y desata un infierno en su hogar.