Oficial: sigue el paro de transporte por tiempo indeterminado

Los delegados de las diferentes empresas de transporte urbano de pasajeros comunicaron esta tarde que el paro continuará por tiempo indeterminado hasta tanto los empresarios liquiden el sueldo y aguinaldo completo.

Esta decisión fue tomada de manera unánime ya que, a pesar del paro de 48 horas, los trabajadores continúan sin percibir sus haberes.

“Nos estamos quedando sin el servicio de la obra social. La medida va a continuar durante todo el fin de semana, hasta que las empresas nos den respuesta y hagan efectivo el pago de todo lo que se nos adeuda”, dijo un representante de una empresa de transporte.

Luego agregaron que piden disculpas a los usuarios del medio de transporte ya que entienden que ellos son los únicos perjudicados, pero piden también que entiendan que se trata de trabajadores que no pueden llevar dinero a sus hogares.

“El problema que tengan los empresarios con el Gobierno, es problema de los empresarios y del Gobierno, nosotros estamos pidiendo que nos paguen el sueldo. Vamos a defender a nuestros compañeros”, dijeron.

Por otro lado, agregaron que no pueden hacer una medida de fuerza y permitir subir a los pasajeros sin cobrar pasaje, ya que está prohibido por la ley.

Finalmente dijeron que la empresa Santa Ana aún no pago el sueldo y aguinaldo, Unión Bus sólo deposito 18 mil pesos del sueldo pero aún no lo canceló y no pagaron el aguinaldo, mientras que la empresa Xibi Xibi canceló el sueldo pero no el aguinaldo. Hasta que todas ellas, no hagan efectivo el pago completo de ambos la medida seguirá en pie.

El video