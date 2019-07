Prevenir los accidentes infantiles

La casa es uno de los lugares en donde mayor cantidad de accidentes sufren los niños por los juegos y por el tiempo que transcurren en ella, fundamentalmente en época de vacaciones. Sumado a ello, con la llegada de las bajas temperaturas, se acentúa el uso de diferentes artefactos para ambientar los hogares y es importante tomar algunas medidas para evitar accidentes como quemaduras, caídas, intoxicaciones, asfixia y golpes, entre otros.

En el caso de accidentes por incendios, desde Bomberos de la Policía de la Provincia indicaron a El Tribuno de Jujuy que a la hora de encender una vela deberá ser sobre una base de vidrio o porcelana, bajo la supervisión de un adulto mayor. Además, no se debe dejar desatendidos aparatos y elementos de llama libre como braseros.

El subcomisario Marcos Terán expuso que en caso de que se utilice algún elemento en funcionamiento con gas natural, se deberá previamente hacer un mantenimiento adecuado de los artefactos para evitar accidentes por inhalación de monóxido de carbono. Señalando así que los síntomas por intoxicación de este gas son náuseas, dolor de cabeza, mareo o desmayo.

Y es que en esta época, una de las mayores urgencias que han tenido desde Bomberos son de incendios que se dan por encender una vela en casa ya sea para alumbrar a algún santito o una persona.

Cuidados en varios espacios

Otras lesiones que se pueden sufrir en el hogar son las quemaduras, sobre todo en la cocina. Desde la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida del Ministerio de Desarrollo Humano, indicaron que para evitar estos inconvenientes se deben tapar las cacerolas y sartenes, mantener los mangos siempre hacia dentro y no usar ropa con mangas holgadas.

También indicaron que para impedir caídas en el hogar, es indispensable mantener el suelo libre de obstáculos, evitando las superficies resbaladizas, mojadas o con grasa, teniendo en cuenta que las personas adultas mayores y niños o niñas son los que más sufren este tipo de accidentes. Si en la vivienda hay escaleras, hay que asegurarse que tengan barandas; los muebles no se deben ubicar al lado de la ventana (sillas, mesas, armarios, escaleras de mano, cajas) y no permitir que los niños/as suban a los mismos. Las intoxicaciones se pueden prevenir guardando los medicamentos y material de limpieza fuera del alcance de los niños. En caso de algún inconveniente se debe llamar al Same 107.

Cuidados en la casa

Es fundamental que los niños nunca queden solos en el hogar, siempre deben estar al cuidado de los adultos mayores.

En el caso de las electrocuciones, éstas se evitan no conectando aparatos que se hayan mojado a la red eléctrica, aunque parezcan secos y en condiciones. Los cables en mal estado se deben desechar. No manipular electrodomésticos si alguna parte del cuerpo está mojada, como al salir del baño o la ducha. Además, no debe existir ninguna fuente de energía eléctrica a menos de un metro de la bañera. Por lo que es recomendable utilizar protectores para enchufes y tomas de tierra.

También se aconseja mantener objetos cortantes como cuchillos, agujas, tijeras, etc., alejados de niñas y niños. Recoger y tirar bien envueltos los platos o vasos rotos. Las piletas tienen que estar bien empotradas y las paredes deben estar bien aseguradas, porque al caer producen importantes lesiones.