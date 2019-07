Joven denunció que intentaron abusar de ella en el interior de un boliche

La policía investiga un hecho de Abuso Sexual, perpetrado en contra de una alumna de una escuela secundaria, ocurrido en la madrugada del jueves, en el interior de un boliche ubicado en barrio Centro de esta ciudad.

El inculpado sería el DJ del boliche y la policía aguadaba la orden de la justicia, para proceder al arresto del sujeto, luego de que ayer recepcionara la denuncia de la joven.

Otro tema que es materia de investigación, es determinar si la víctima se descompensó por ingerir bebidas alcohólicas o si alguien colocó algo en la bebida que provocó que perdiera el conocimiento y rodara por las escaleras.

Fuentes oficiosas, indicaron que el hecho se perpetró en un boliche, ubicado sobre calle Gobernador Tello del barrio Centro, donde alumnos del 5to Año del establecimiento educativo, organizaron el baile de bautismo de los primeros años, el que según se informó, no contaba con la debida autorización policial.

Esa noche, una alumna del 5to Año, había ingerido bebidas alcohólicas y en un determinado momento, se descompensó y rodó por las escaleras, sufriendo heridas en el rostro.

Se supo que nadie llamó a la ambulancia del Same para que los profesionales asistieran a la estudiante y fue llevada hasta el primer piso y dejada en una habitación. Momentos más tarde, un familiar de las compañeras de la víctima, observó que la joven se encontraba en estado de inconciencia dentro de la cabina de DJ, y éste habría querido aprovecharse de ella.

Según las fuentes, durante toda la jornada la alumna estuvo descompuesta y en la jornada de ayer, se presentó en la dependencia policial donde radicó la correspondiente denuncia y fue revisada por el médico de policía, quien determinó que presentaba heridas en el rostro, producto del golpe sufrido cuando cayó por las escaleras.

Se desconoce, si del hecho tenían conocimiento de las autoridades educativas. Según lo informado, el local que funciona como pub y a la vez como boliche o local bailable y ya tiene numerosas infracciones realizadas por la Policía de la Provincia, por no cumplir con las normas establecidas.

Las actuaciones están a cargo de la seccional 9º, con la participación de la Delegación Fiscal y la Fiscalía de turno.