El Tribuno de Jujuy entregó dinero en efectivo

El Tribuno de Jujuy realizó ayer la entrega oficial de 8000 pesos y 4000 pesos correspondientes a la segunda semana de la promoción vigente. Vale destacar que son los dos primeros premios más importantes de la "Promo" de nuestro matutino.

En la oportunidad Olga Inés Mendoza resultó ganadora de los 8000 pesos y Clementina Azucena Juárez de los 4000 pesos. La conservadora con 12 botellas de Corona de 355ml fue adjudicada a Lucrecia Mamaní, la tablet a Ramón Eduardo Albarracín y la Plancheta a Gisela Zamudio.

Por su parte Olga Mendoza expresó que "estoy feliz de haberme ganado este premio", agregando que "siempre compro El Tribuno de Jujuy, soy una fiel lectora y tenía mucha fe en que podía ganar".

Por otra parte, Azucena Juárez dijo que "este dinero me viene muy bien para pagar cuentas y poder comprar alimentos para mi familia. Soy jubilada y realmente con ello no me alcanza, además tengo mis hijos sin trabajo y esto nos va a permitir ayudarlos a ellos y a mis nietos"

Bases y condiciones

Recordá que para participar de esta imperdible promoción de El Tribuno de Jujuy, deberás recordar el cupón que viene impreso en la tapa de nuestro medio, de lunes a jueves y deberás depositarlo en Capital, en Belgrano 246 o en el local de nueva Terminal de Ómnibus, hasta el viernes a las 12.

En el Interior, los cupones deberán depositarse en las agencias oficiales de El Tribuno de Jujuy, hasta el jueves a las 13.

El sorteo de este mes, se realizará todos los viernes a las 18.