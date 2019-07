UTA dio marcha atrás con los cortes de puentes y solo habrá una marcha

Si bien en un principio, integrantes de la UTA anunciaron un corte total en todos los puentes de la ciudad, solo habrá una marcha por las calles de ciudad a la espera de una nueva instancia de diálogo con el gobierno.

En dialogo con El Tribuno, Nicolos Abbet, secretario adjunto de la UTA confirmó que si bien anunciaron el cortes de puentes, fue en el marco de un "protesta que no tiene aun solucion". "No somos piqueteros, queremos que se resuelva este tema y volver al trabajar lo antes posible", aclaro el gremialista, quien lamentó que algunos sectores no entienden el reclamo.