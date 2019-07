El capítulo 15 empieza mañana con 4 partidos

En diferentes escenarios se medirán San Francisco vs Los Perales, El Cruce vs Cuyaya; Gorriti vs Universitario y Atlético Palpalá vs Palermo.

Mañana comenzará el rodaje del 15º capítulo del Torneo de la Liga Jujeña de Fútbol denominado "Washington Cruz" que tendrá 4 partidos a disputarse en diferentes escenarios y finalizará el domingo con los 5 partidos restantes donde

Altos Hornos Zapla y La Viña son los dos participantes que pelean por quedarse con el Apertura y en caso de un triunfo del "merengue" y un empate o derrota del "tiburón" pueda haber campeón, por ello jugarán en el mismo día y horario.

La programación iniciará mañana desde las 14.15 lo harán las reservas y a las 16.15 las primeras de Gorriti vs Universitario en el "Fausto Tejerina" (Roberto Villegas); El Cruce vs Cuyaya en "La Tablada" (Luis López); San Francisco vs Los Perales en el "Líbero Bravo" (Sergio López) y Atlético Palpalá vs Palermo en el "Emilio Fabrizzi" (Alejandro Mena).

En tanto que el domingo habrá 3 duelos por la mañana, desde las 9.15 las reservas y a las 11.15 las primeras, entre Lavalle vs Nieva en el "Líbero Bravo", Luján vs Belgrano en "La Tablada" y Gimnasia vs Malvinas en Papel NOA.

Mientras que por la tarde, a las 14.15 las reservas y desde las 16.15 las primeras, se enfrentarán La Viña vs Talleres en "La Tablada" y Alto Jrs vs Zapla en el "Líbero Bravo".

Tabla de posiciones

Zapla lidera el certamen doméstico con 38 puntos; La Viña 34; Cuyaya 27; Gorriti 25; Talleres 24; Gimnasia 23; El Cruce 23; Nieva 22; Los Perales 19; Atlético Palpalá 18; Luján 17; San Francisco 13; Alto Juniors 13; Palermo 11; Lavalle 10; Belgrano 10; Malvinas 8 y cierra Universitario con 7 unidades.

Otra goleada de Talleres

Maximiliano López, Diego Portal y Farid Rivero convirtieron para el 3 a 0 de Talleres sobre Islas Malvinas en lo que fue el partido que ayer en el "Plinio Zabala" completó el 2º capítulo del Apertura liguista.

Torneo de Selecciones

En tanto que el sábado en "La Tablada" se jugarán los dos partidos de vuelta de la 1º fase del Torneo Nacional de Selecciones organizado por el Consejo Federal. En sub 15 masculino La Liga Jujeña que se impuso en la ida 4 a 3 se medirá a partir de las 15 a la Liga Departamental.

Y a las 16.30 lo harán las chicas de la Liga Jujeña que ganaron 1 a 0 en la ida ante la Liga Departamental.