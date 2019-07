Mujer denunció inacción policial en siniestro vial

Lorena Casimiro es propietaria de un vehículo de transporte que el pasado 29 de junio fue protagonista de un siniestro vial, que providencialmente no terminó en una tragedia, sobre la ruta nacional Nº 9 a la altura del paraje Angosto de El Perchel.

La información policial que había sido consultada por todos los medios, dio cuenta que al menos 35 personas viajaban a bordo del "minubus" que había partido desde la ciudad de Abra Pampa con destino a nuestra ciudad capital.

"Primero quiero dejar en claro que las actuaciones sumarias de la Seccional 14º de Tilcara están alejadas de la verdad. No había 35 pasajeros como se dijo, mi servicio de transporte tiene una capacidad para 19 personas y viajaban esas personas, hay testigos que corroboran todo lo que digo", dijo Casimiro.

En otro tramo de su relato, la mujer contó las circunstancias en que ocurrió el siniestro vial.

"Mi marido manejaba la trafic y a la altura de El Perchel nos dimos con un auto que estaba detenido y cruzado sobre la ruta. Una rápida maniobra de mi marido logró esquivar el auto, pero no pudo eludir a otro que venía de frente", dijo.

"Como pudimos nos bajamos, habían algunas personas heridas pero por suerte ninguna de gravedad. Allí nos dimos con que dentro del auto que esquivamos no había absolutamente nadie y dimos inmediato aviso a la Policía", continuó Casimiro.

La mujer además contó que el hecho ocurrió a las 6.20 y "recién 30 minutos después llegó un oficial en su vehículo particular para tomar nota de lo sucedido. Nunca llegó la ambulancia y el policía dijo muy tranquilo que no tenían un móvil policial disponible para venir a ver el siniestro. Que el rodado que estaba en medio de la ruta, había sido protagonista de un hecho ocurrido alrededor de las 4.30. Es decir que estuvo casi dos horas el auto sin consigna policial". "Lo que pasó es muy grave, nadie nos socorrió, quedamos a buena de Dios y por nuestros propios medios fuimos al hospital de Tilcara, porque los efectivos de la Seccional 14º ni siquiera se tomaron la molestia de avisar al Same para que nos asistan. El auto que estaba abandonado en medio de la ruta no tenía señalización y por lo que pudimos saber, tras ese accidente llegó una ambulancia pero la Policía nunca llegó", dijo.