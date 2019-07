Construyen biofiltro en el matadero

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy prosigue con la construcción de un biofiltro en el matadero municipal que servirá para recuperar todo el sistema de tratamiento efluente y así cumplir con las normas de protección del medio ambiente.

El intendente Julio Bravo recorrió ayer el sector de obras junto a Hugo Samman, secretario de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente; Andrés Larroza, director del Matadero; Gerónimo Farfán, subdirector del Matadero, y Gabriel Mossa, director de Recursos Naturales.

El jefe comunal puso de relieve la importancia del biofiltro en el cuidado y protección del medio ambiente. "Tenemos grandes avances desde el 10 de diciembre del 2015, fecha que nos hicimos cargo de la municipalidad hasta ahora, es un proyecto que venimos trabajando junto al Gobierno de la Provincia", destacó.

Por su parte el director de Recursos Naturales de la comuna, Gabriel Mossa recordó que "cuando llegamos al matadero se tiraban sus efluentes al canal de riego del ingenio con toda la sangre pura de los animales que se faenaban, todo el material que se liberaba al canal era sangre pura, restos verdes de las vísceras y grasas, es decir contaminación ciento por ciento e infringiendo la ley". Agregó que en aquel momento "con el director del Matadero, Andrés Larroza, armamos un proyecto para recuperar todo el sistema de tratamiento efluente del matadero. Se realizaron las obras planeadas y logramos recuperar el sistema y se disminuyeron las características del material que eran de 2 mil DBO, Demanda Biológica de Oxígeno, por litro reducirlo al cincuenta por ciento, esto significa que el sistema de tratamiento efluente funciona". No obstante, apuntó que ese cincuenta por ciento no era suficiente "no completaba el proceso como se debería completar, por eso vimos la posibilidad de construir un biofiltro".

El funcionario explicó la función que va a cumplir el biofiltro "que es un numeral natural en el cual el efluente del matadero ingresa, queda estacionado por 14 días, allí las bacterias del biofiltro hacen la degradación de las materias orgánicas restante y las plantas que van arriba absorben los nutrientes a partir de la mineralización de la materia orgánica, así reducimos el DBO de mil que estamos tirando actualmente a 40 por litro que es lo que permite la ley", puntualizó.

"El biofiltro va a contar con una cámara de inspección previa para hacer el monitoreo del agua que ingresa al biofiltro, el mismo tiene 20 metros de ancho por 55 metros de largo, tiene un prefiltro de grava gruesas y más finas lo que permite que se agarre la vegetación, al final tiene dos metros más de un prefiltro y una cámara de inspección final, es una obra importante porque tiene una gran inversión porque son 750 metros cúbicos de grava seleccionado compradas con fondos del municipio", precisó.

A su turno, Larroza anunció que "esta semana estamos culminando con este biofiltro y así culminamos el compromiso asumido con el Ministerio de Medio Ambiente y el beneficio para toda la comunidad".