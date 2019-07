Continúa el reclamo de edificio propio en el IES 6

Estudiantes del IES 6 de Ciudad Perico, acompañados por profesores y parte de esa comunidad, se movilizaron pidiendo la reubicación de las nueve familias que se encuentran asentadas en el terreno ubicado a la vera de la ruta provincial 47, que pertenece a ese Instituto y donde debe construirse el edificio para esa casa de estudios, el cual fue transferido hace 19 años con ese fin a través de la Ley 5.219, sancionada el 30 de noviembre del 2000 por la Legislatura provincial.

Anoche cortaron el tránsito vehicular en calle Belgrano entre Lavalle y 9 de Julio, que rodea al edificio de la escuela primaria 236 "Provincia de Santa Fe", donde hoy funciona provisoriamente el citado Instituto de Educación Superior.

Además, del reclamo por la construcción del edificio propio y la relocalización de las nueve familias asentadas, pidieron que no se sigan cerrando carreras en los distintos IES de la provincia, situación que se viene dando desde 2017.

Sergio Castillo, alumno del IES periqueño, dijo que "la rectora reconoció que ella sabía desde hace tres meses que había familias que se iban asentar allí, pero que no iban a estar dentro del predio y finalmente resulta que están dentro del predio. Desde el Gobierno provincial no hay intención de reubicarlas. De no tener respuestas vamos a endurecer las medidas de fuerza", aseguró.

Cabe recordar que los delegados de las distintas carreras se reunieron el viernes en Casa de Gobierno con los ministros Oscar Perassi y Jorge Rizzotti pero no obtuvieron respuestas favorables a sus reclamos, según dijeron los manifestantes.