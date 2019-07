Sigue la preocupación por los perros abandonados

Por: Luis Caraballo

Ante la preocupante situación de los perros que se encuentran abandonados y que mueren por hipotermia en esta época del año, no sólo se debe al factor de las bajas temperatura por las noches, sino por la mala alimentación que pueden tener. La falta de calorías tanto en perros como en gatos genera que no pueda tener calor propio.

Este matutino anteriormente consultó con proteccionistas de animales que indicaron que se llegan a registrar entre cinco a seis perros que mueren de hipotermia en las calles de distintos barrios de la provincia en días de bajas temperaturas. Y se suman las consultas a los veterinarios por moquillo que no son particulares del invierno, aunque pueden contagiarse de otro animal.

En tanto que ponerle vestimenta a las mascotas, como capas o remeras, puede cubrirlos pero no ayuda a protegerlos. Teniendo en cuenta que están expuestos al frío y a las lluvias, se mojan y al no cambiarlas sienten más frío. Los indicios que se pueden notar cuando un animal en abandono está padeciendo las condiciones climáticas son lastimaduras en la nariz y en las patas.

María Eugenia Baró, veterinaria, en diálogo con El Tribuno de Jujuy comentó que "el hecho de que mueran por hipotermia no es solamente por el hecho de las bajas temperaturas, sino porque el animalito tiene un déficit nutricional también. Es que los animales están en mal estado, entonces, el hecho de enfriarse hace que ya no puedan recuperar su temperatura corporal y terminan durmiéndose y muriendo, lo mismo que pasa con las personas".

"Hay muchos que buscan refugio, que están debajo de un auto o en algún porche y refugiarse un poco del frío, pero hay otros que no encuentran y terminan debajo de un árbol o en la calle, la tierra y ahí es donde se empiezan a enfriar y al no tener las calorías necesarias porque no están bien alimentados es donde empieza a disminuir la temperatura corporal y ya no pueden revertir esa situación. Los perritos de la calle no suelen comer balanceado, sino lo que encuentran cuando encuentran", sostuvo la veterinaria.

Baró dijo que no es difícil proveer de un refugio a los perros que viven en la calle y que no tiene dueño. Un buen lugar sería hacerles algo que los aísle del frío, aunque sea con cartón, y algo que los aísle de lo que sería el viento. Tendría que tener una entrada donde no entre el viento y una forma de cubrirse encima, como requisito mínimo.

"Un perro que está por debajo de su peso y que en un día como hoy (por ayer) no haya podido ingerir calorías, bueno, ese perrito empieza a sufrir de hipotermia. El perrito que está en la calle o afuera de la casa, ese perro está acostumbrado al cambio de temperatura y no hace falta que se lo abrigue, ya que en épocas del año su pelaje aumenta en longitud y espesor, eso los protege muchísimo y no necesitan una capa extra. Lo que sí sería bueno proveerles algo para sus patitas, todo depende del lugar donde se encuentren y cómo se encuentren", indicó María Eugenia Baró.