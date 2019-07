Christine Lagarde renunció temporalmente como directora gerente del FMI

La funcionaria francesa fue nominada para presidir el Banco Central Europeo. "No cambia en nada ni la relación con el Fondo ni el acuerdo", aseguraron en el ministerio de Hacienda local

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, fue designada como nueva presidenta del Banco Central Europeo, a partir del 1° de noviembre, en reemplazo del italiano Mario Draghi, según informaron agencias internacionales.



La designación de Lagarde se tomó luego de largas negociaciones en Bruselas, por parte de los lideres de la Unión Europea y ocupará el lugar que mantuvo Draghi luego de ocho años de mandato.



Lagarde será la segunda persona de origen francés que ocupa la poltrona del BCE y el cuarto presidente de la entidad, tras los mandatos del holandés Wim Duisemberg, Jean Claude Trichet y el actual Mario Draghi.



Al mudarse de Washington a Frankfurt, Lagarde tendrá la tarea de impulsar la política monetaria en una comunidad de 19 naciones que utiliza el euro como moneda y que Draghi ya ha señalado que necesitará más ayuda, probablemente en forma de tasas de interés más bajas y posiblemente con la reanudación de la flexibilización cuantitativa.



La inflación está en apenas la mitad del objetivo del BCE de un poco menos del 2% a pesar de los años de tasas negativas y 2,6 billones de euros en compras de bonos.



Es probable que los inversores apuesten a que, como un luchador de crisis experimentado, Lagarde compartirá el gusto de Draghi por una política monetaria agresiva e innovadora.



La semana última, Lagarde describió a la economía mundial como un "punto difícil" y aconsejó a los bancos centrales que sigan ajustándose.



Ella también elogió el compromiso de Draghi en 2012 de hacer "lo que sea necesario" para salvar el euro y recientemente hizo eco de su llamado a los gobiernos para que hagan más para luchar contra futuras recesiones. En marzo ella unió la necesidad de fortalecer la zona del euro con las palabras del dramaturgo Molière: "Los árboles que crecen lentamente producen los mejores frutos".



En septiembre pasado, Lagarde desestimó las especulaciones de que podría hacerse cargo del BCE, y le dijo al Financial Times que estaba "Un poco molesta y harta" con la sugerencia y que ella no estaba "interesada" en el papel.



El nombramiento de Lagarde también significa que el BCE y la Reserva Federal de los Estados Unidos estarán encabezados por ex abogados, un cambio de la época en que los bancos centrales estaban a cargo de economistas académicos como Ben Bernanke.



Junto a Sabine Lautenschlaeger, Lagarde será una de las dos mujeres en la Junta Ejecutiva de seis miembros. Es probable que sean las únicas dos mujeres participantes en el Consejo de Gobierno de 25 miembros , que incluye a los gobernadores de los bancos centrales nacionales de la euro-región y que durante mucho tiempo ha estado dominada por hombres.