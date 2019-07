Familiares de tripulantes criticaron documento

Días atrás se conoció el informe de la Comisión Bicameral investigadora del submarino ARA San Juan, siniestrado el 15 de noviembre del 2017, que reveló "responsabilidades compartidas" de los altos mandos de la Armada Argentina y que el Ministerio de Defensa de la Nación no hizo "un adecuado manejo de la emergencia durante las horas críticas" posteriores a la desaparición de la nave que llevaba a bordo a 44 tripulantes, entre ellos a ocho jujeños.

La Bicameral puso "en duda las capacidades de nuestros hijos, cuando esta camada fue la mejor del ARA San Juan", dijo Mendiola.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Yolanda Mendiola, quien es la madre del tripulante jujeño cabo principal Leandro Fabián Cisneros. Indignada con el informe que se dio a conocer, dijo que el mismo "es un invento, es algo que nosotros ya sabíamos, todo lo que dice ese documento son las pruebas y testimonios que nosotros como familiares aportamos a la causa. Es una burla lo que están haciendo con nosotros, siguen jugando con nuestro dolor".

El informe final cuenta con 170 páginas y sostiene que el hundimiento de la nave se produjo por "una avería producida el 14 de noviembre de 2017 a las 23.42, por ingreso de agua de mar al sistema de ventilación", que "originó un principio de incendio en el balcón de las barras de baterías del tanque número 3".

"En el documento, la Bicameral no quiso arriesgarse, tanto es así que los legisladores oficialistas no quisieron firmarlo y decir que el ministro de Defensa tuvo responsabilidad. Porque si llegamos al ministro y decimos que él tenía que verificar todo esto, la culpabilidad se extiende al jefe de las tres fuerzas armadas, que es el presidente Macri", aseguró Mendiola, que también manifestó que ella y los demás familiares de los tripulantes del ARA San Juan están muy enojados con el Presidente de la Nación por la manera en la que se trató este tema.

Mendiola estuvo en Buenos Aires apenas ocurrió el siniestro, y recién volvió a Jujuy en abril de este año. Comentó que "yo soy testigo del estado deplorable que tiene la Armada, aquí no se hace mantenimiento de los buques, de las armas, de nada, todo es obsoleto, yo estuve ahí. El mismo edificio está roto, lleno de humedad, los chicos cocinaban a leña porque no tenían gas, se bañaban con agua fría porque no tenían caliente; es increíble lo que padecen los chicos que están ahí". "Cuando ocurrió la tragedia del submarino, el Gobierno no había pagado el internet y por eso dijeron que los tripulantes no se habían comunicado. Los chicos llamaron a un celular de uno de los jefes y como estaba de franco no dio a conocer a la base cuando estaba en juego la vida de 44 personas. Este tipo de cosas nos llevó a los familiares a encadenarnos", aseguró indignada Mendiola.

En junio del 2018, familiares de los tripulantes se encadenaron en Plaza de Mayo pidiendo respuesta sobre lo sucedido y solicitaban ser atendidos por el Presidente de la Nación. "Estábamos a escasos metros y el Presidente nos recibió sólo 45 minutos y nos llevó de un salón a otro. Pero antes de encontrarnos con él nos quitaron los celulares para que no quede registro, le entregamos un petitorio que ni siquiera leyó y lo guardó en una carpeta cuando la vida de nuestros hijos estaba en sus manos. Nosotros tuvimos que pedir que se contrate a Ocean Infinity que fue la empresa que finalmente encontró el submarino. La verdad que por todo lo que tuvimos que vivir hasta el día de hoy, yo dudo que realmente al submarino se lo haya encontrado y todo sea una puesta en escena", aseveró la madre de Fabián Cisneros.

Mendiola comentó también que ella estuvo cuando en el edificio Libertad se contrató a la empresa Ocean Infinity y les aseguraron que estaban preparados para encontrar y reflotar al submarino, que de ser así el reflote quedaba a decisión del Presidente, quien finalmente se negó a esta opción.

"Nos hackearon los teléfonos"

En otra parte de la charla Mendiola comentó muy acongojada que el día que el ARA San Juan partió hacia Ushuaia, minutos antes su hijo Fabián se comunicó con ella y le dijo que una de las baterías de la nave estaba fallando, pero de igual manera zarparían y en Bahía Blanca tratarían de arreglarla. "No era la primera vez que mi hijo me comentaba que el submarino no estaba bien, yo le preguntaba que cuándo iba a ser la vez que salgan a navegar en condiciones, porque siempre algo sucedía", recordó enojada y agregó que "se les negaron las 48 horas que les correspondía en Ushuaia para reparar las cosas que el submarino tenía mal, y se les dio la orden de volver a Mar del Plata y allí ocurrió lo que todos ya sabemos", dijo Yolanda.

Por otro lado, comentó que el 10 de marzo les hackearon los teléfonos celulares a todos los familiares de los tripulantes: "Borraron todos los recuerdos que teníamos de nuestros hijos, esposos, yo me pregunto de qué tienen miedo. El ingeniero Garbaz nos garantizó que el Gobierno compró una máquina para hackear los teléfonos. De lo que me dijo Fabián que una de las baterías estaba fallando no quedó registro porque mi hijo me llamó al teléfono fijo de mi casa", dijo triste. Finalmente, aseguró que la Armada no permite que cuenten nada del caso.

“Les entregué mi hijo y no me devolvieron nada"

Zulma Burgos, madre del tripulante teniente de fragata Jorge Luis Mealla, dijo sobre el informe de la Comisión Bicameral que “todo lo que salieron a decir nosotros ya lo sabíamos, no aportaron nada nuevo. Culpan a nuestros hijos de la tragedia ocurrida con el submarino. Ni siquiera la jueza Yáñez determina nada. No nos atiende cuando la llamamos, no nos dicen quiénes son los culpables, se lavan las manos”, señaló.

Aseguró que cuando el informe habla de “responsabilidades compartidas” todos entienden que se trata de la Armada y el Gobierno, porque tenían conocimiento del estado en el que estaba el submarino. “En diciembre se hizo un allanamiento de las cosas de mi hijo, el secretario de la jueza se comprometió a enviarme las pertenencias, pero jamás recibí nada. Se llevaron sus libros, computadora y hasta ahora no recibí nada. A la Armada yo le entregué mi hijo y no me devolvieron nada, y cada vez nos hacen más daño”, expresó.