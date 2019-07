En Jujuy no aparecen encuestas y los precandidatos siguen tratando de seducir a los votantes

Por Riad Quintar(H)

Falta poco menos de 20 días para las elecciones primarias presidenciales en todo el país, pero más allá de eso, cada provincia juega sus propias elecciones, puesto que en todos los distritos se eligen diputados nacionales y senadores.

La pregunta que se hacen todos los jujeños interesados en el mundo político y en las elecciones que se acercan, es saber dónde están las encuestas y que intención de voto tiene cada candidato, pero por el momento no se dio a conocer ninguna de manera oficial y las que manejan los comandos de campaña son solamente del entorno o lo que se dice de boca en boca.

Si los candidatos manejan encuestas encargadas y armadas de manera profesional, las tienen guardadas y prohibidas para el público, ya sea por una mala imagen, poca medición de puntos o simplemente están esperando el momento justo para mostrarlas en la sociedad y tratar de atraer algún votante indeciso.

Mientras tanto, los más territoriales o “militantes de base” siguen recorriendo la provincia, sean del partido que sean, tratando de convencer a los jujeños de votar las diferentes propuestas. Sin dudas que muchos son los candidatos que no pueden pagar una encuesta y vienen trabajando por el boca a boca, donde muchos están ilusionados, por el buen trato de la gente o la recepción en diferentes zonas.

Tal vez la estrategia de no mostrar las encuestas, si es que algunas de las listas las tienen, es para no agrandar a los que van ganando o dejar de brazos cruzados a los demás rivales que miden poco y casi no tienen conocimiento en la sociedad. Por otro lado, también se puede interpretar el ocultamiento de los números para que los jujeños no se decidan por los que más miden y dejen atrás a los candidatos que vienen trabajando fuertemente.

Lo cierto es que queda poco menos de tres semanas para las elecciones Paso y los comandos de campaña empiezan a hilar fino las diferentes estrategias para encontrar el voto y resultar ganador.