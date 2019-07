Economía científica y estructura de Jujuy

A lo largo de dos siglos se ha discutido sobre el método científico para investigar en la Economía Política. En su momento Carlos Marx opinó al respecto en su famoso Prólogo a la Introducción a la Crítica de la Economía Política, que consta de cinco carillas, en el finaliza diciendo que “….a la puerta de la ciencia, como en la puerta del infierno debería estamparse esta consigna: Qui si convén lasciare ogni sospeto; Ogni vilta convien che sia morta, tomada de la Divina Comedia del Gran Florentino Dante Alighieri, en español se traduce: “…déjese aquí cuanto sea recelo, mátese aquí cuanto sea vileza”. En el texto dice: “…el plan que se debe adoptar es manifiestamente el siguiente: 1°.- las determinaciones abstractas generales que corresponden en mayor o menor medida a todas las formas de sociedad, 2°.- las categorías que constituyen la articulación interna de la sociedad burguesa y sobre las cuales reposan las clases fundamentales. Capital, trabajo asalariado, propiedad territorial. Sus relaciones recíprocas. Ciudad y campo. Las tres grandes clases sociales. Cambio entre ellas. Circulación, Crédito (privado). 3°.- Síntesis de la sociedad burguesa bajo la forma del Estado. Las clases “improductivas”. Impuestos. Deuda pública. Crédito público. La población. Las colonias. Emigración. 4°.- Relaciones internacionales de la producción. División internacional del trabajo. Cambio internacional. Exportación e importación. Curso de los cambios. El mercado mundial y las crisis”.

Siguiendo este método es posible conocer la estructura de un país o provincia, tras la cual luego se puede analizar y opinar respecto de temas importantes que acontecen en materia económica, como por ejemplo las causas del fenómeno de variación de los precios o inflación, respecto a lo cual Marx consideraba que se trata de un fenómeno básicamente monetario.

A lo largo del tiempo se desarrolló la teoría estructuralista de la inflación para cada país, según la cual a la base monetaria del fenómeno se agregaron otras causas, como por ejemplo la dependencia del país respecto a insumos importados, la tasa de interés, el peso del sector financiero, los pagos de intereses de la deuda externa, la renta absoluta y diferencial de la tierra, el grado de monopolización de la producción, entre otras que influyen directa o indirectamente sobre el proceso inflacionario. Entre los principales científicos que aportaron a esta visión se destacan el profesor Julio Olivera, quién fuera en dos ocasiones candidato al Premio Nobel de Economía y miembro de la Real Academia Sueca que los otorga, junto al chileno Osvaldo Sunkel.

Tomando como guía el método señalado nos referimos sintéticamente a la estructura de nuestra provincia:

Grandes empresas: Según el Censo Industrial del año 2004, seis (6) grandes empresas facturaron el 82 % de toda la industria manufacturera local, ellas son Ledesma S.A (Familia Blaquier), Minera el Aguilar S.A (actual propietaria. Glencore S.A, de capitales suizos), Minetti SA (actual propietaria, Holcin SA de capitales suizos), Ingenio Rio Grande S.A (grupo Carcagno-Jorge), Cooperativa Tabacalera de Jujuy (Productores Tabacaleros) y Aceros Zapla S.A (grupo Taselli).

Pequeñas y medianas: 801 empresas que representaban el 99,3 % del total de la industria manufacturera y facturaban el 18 % del total producido.

Propiedad de la Tierra: Según el Censo Agropecuario del año 2008 cinco (5) grandes terratenientes poseían el 45 % del total de las tierras con valuación fiscal para el pago del impuesto inmobiliario rural. Ellos son Ingenio Ledesma S.A. 157.556 hectáreas, Ingenio La Esperanza S.A. 64.219 hectáreas, Minetti S.A. 30.000 hectáreas, Ingenio Río Grande S.A 26.563 hectáreas y Forestal del Norte S.A. 24.700 hectáreas, ubicándose en el otro extremo 8.969 catastros registraban el resto de explotaciones.

Cantidad de Tierras Implantadas (azúcar, tabaco, cítricos, maíz, soja, hortalizas, poroto, cebolla, papa, ajo, etc.):162.000 hectáreas. Cantidad de tierras aptas con aptitud agrícola Tipo A 450.000 hectáreas. Es decir que se pueden implantar 288.000 hectáreas más, para lo cual es imprescindible resolver el problema del Uso y Tenencia de la Tierra y un plan de obras de riego e infraestructura que lo haga posible. Por otra parte la cantidad de tierras aptas para la forestación ascienden a 600.000 de hectáreas y lo implantado a 38.000 hectáreas.

Realizado este análisis podemos decir que estas son las cuestiones estructurales que en momentos electorales se deben abordar, sobre las que no abundan análisis y deberían ser parte obligatoria de las propuestas de quienes se postulan como candidatos, o de quienes gobernando en el presente, tienen en sus manos que decidir sobre política económica estructural, por ejemplo, respecto al uso pleno de los recursos, su preservación y superar deformaciones, así como todo lo que tiene que ver con temas sensibles, como la extrema dependencia del gasto público en relación a los recursos monetarios de origen nacional.

No hacerlo conlleva al discurso de ocasión y a no modificar la estructura dada históricamente en nuestra provincia, más allá de circunstanciales inversiones de capital, que por más importantes que sean no cambian su esencia.