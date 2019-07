Buen nivel en el Torneo Regional en Club Tiro

Buen nivel en el Regional de tenis desarrollado el fin de semana en las canchas de Sociedad de Tiro Gimnasia y Esgrima.Los jujeños lograron buenos resultados.

La Asociación Jujeña de Tenis hizo un balance positivo de lo que fue el Regional agradeciendo la presencia de los jugadores.

El certamen, exNacional de Grado 2, fue fiscalizado por la Asociación Jujeña de Tenis y otorgó puntos para el ranking de la Asociación Argentina, contó con la presencia de tenistas de diferentes puntos del NOA, ya que además de los jujeños, estuvieron los representantes de Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero. Hubo un buen marco, por lo que se utilizó a Milisenda Tenis Center como sub sede.

El clima acompañó, hubo mucho calor, un factor determinante que puso a prueba el estado físico de los juveniles jugadores, ya que tuvieron que hacer dos pruebas, una en la modalidad de singles y otro en dobles.

Los anfitriones lograron muy buenos resultados, en damas Lara Quaglia se quedó con la final sampedreña ante Guadalupe Pérez, pero a modo de consuelo, Pérez junto a Josefina Martínez festejaron en dobles. Lo cual fue elogiado por su entrenador Martín Cozza, ya que remarcó además que Martín Beltrán perdió con el número uno del ranking argentino en un duelo cerrado, pero conforme por el nivel mostrado, además en dobles quedó en semifinal junto a Santiago Franco.

Luciano Pérez, Melina Aldonate, Martín Beltrán, Santiago Franco, Guadalupe Pérez y Josefina Martínez fueron los representantes de Play Tennis.

En sub 18 el que ganó fue Federico Sued, también nacido en San Pedro de Jujuy, se adjudicó la máxima categoría.

Después del torneo se procedió a la entrega de premios a los mejores de cada categoría. Además se jugó ronda consuelo, o denominado "second chance" con el fin que los jugadores que perdieron en primera ronda, puedan tener un par de partidos más y la posibilidad de seguir jugando. Es sin dudas otra forma de incentivar a los tenistas a sumarse a los torneos.

Jugar el exGrado 2 fue una buena medida para los jujeños, saber a que altura se encuentran y sobre todo seguir sumando puntos con miras a meterse en los próximos G1.

Resultados

Damas sub 12: Lara Quaglia le ganó a Guadalupe Zerdan Pérez 6/1 y 6/3. Sub 14: Milagros Guerrero venció en la final a Mariana Zottoli por 6/2 y 6/4. Sub 16: Sara Floris se impuso ante Emilce Ruiz 2/6, 7/6 y 6/2. En sub 18 Silvia Poulakidas ganó tras ganar la final ante Lourdes Ruiz por 6/3 y 6/3.

En varones sub 12: José Fernández le ganó a Justino Pfister 2/6, 7/6 y 6/2. La categoría sub 14 fue para Máximo Zeitune que le ganó en la última partida a Lautaro Jaugueri por 6/1 y 6/0. En sub 16: Mateo Matulovich derrotó a Facundo Bejarano por 6/0 y 6/0. La categoría sub 18 quedó en manos de Federico Sued que se impuso en la final ante Enzo Lobo por 6/2 y 6/3.